Nexans : chute au SBF 120 après un placement de son principal actionnaire Invexans

Premier actionnaire de Nexans depuis 2008, le groupe chilien Invexans, a annoncé la vente d'environ 4,2 millions d'actions de la société française par le biais d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Ce placement représente 9,6% du capital du fabricant de câbles français. Suite à l'annonce de ce placement, le titre de Nexans chute de 6,96% à 82,15 euros et prend la dernière place du SBF 120.



Invexans a déclaré que le principal objectif de ce placement est d'ajuster sa position dans Nexans, dont la valeur a augmenté ces dernières années, et de diversifier son portefeuille investissements.



Le produit de la vente sera utilisé pour de nouveaux investissements stratégiques et d'autres objectifs de l'entreprise.



A la suite de cette cession, Invexans a fait savoir que sa participation dans Nexans et celle de sa société Tech Pack S.A. (qui détient 0,5% de la société française) serait ramenée à 19,2 %. Invexans détenait jusqu'alors 28,8% du capital.