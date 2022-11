Nexans cible une production de cuivre plus responsable

En tant que partenaire actif du groupe de travail Copper Mark, Nexans indique participer au processus de révision lié à l’évaluation de la préparation aux risques en vue de promouvoir des pratiques responsables de production de cuivre, contribuant ainsi : à la transition vers une économie circulaire, au respect des droits humains, au développement social et économique, à une transparence accrue, au renforcement de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser la conformité.En outre, Nexans est le seul fabricant de fil machine au monde à avoir demandé, dans le cadre d'un projet pilote, le label Copper Mark pour ses deux usines de Lens en France et de Montréal au Canada.Le Groupe a achevé la Phase 1 du pilote – l'auto-évaluation, et vient d'entrer dans la Phase 2 : ses sites vont faire l'objet d'une évaluation tierce de leurs performances au regard de 32 critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), réalisée par un cabinet d'audit indépendant. Les résultats de cette évaluation conditionneront l'attribution du label Copper Mark.À travers la lettre d'engagement Copper Mark, ses deux usines de fil machine de Lens et Montréal s'engagent à remplir tous les critères du Copper Mark dans les 24 mois suivant la signature de la lettre d'engagement ; démontrer la conformité aux critères Copper Mark par la participation au processus d'assurance Copper Mark ; nommer un interlocuteur et lui fournir le soutien et les ressources nécessaires pour assurer la coordination avec le Copper Mark ; partager des informations avec le Copper Mark et le public tel que stipulé dans le processus d'assurance Copper Mark.Le Copper Mark est un cadre d'assurance visant à promouvoir des pratiques responsables et à attester de la contribution de l'industrie du cuivre aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.