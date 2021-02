Nexans : commande de câbles sous-marins en Norvège

Nexans annonce un contrat de plus de 18 millions d'euros auprès de Statnett, le gestionnaire national du réseau de transport d'électricité norvégien, pour fournir et installer une nouvelle liaison électrique sous-marine haute tension dans l'extrême nord du pays.



Le câble actuel, installé en 1977, a en effet dépassé sa durée de vie technique. Nexans va donc moderniser la liaison en installant deux systèmes de câbles sous-marins de 170 kV d'une longueur d'environ 8,8 km à une profondeur d'eau maximale de 200 mètres.



Le contrat EPCI comprend l'ingénierie, la fourniture, la construction et l'installation des systèmes de câbles basés sur la technologie éprouvée XLPE de Nexans. Les câbles auront une durée de vie de 40 ans et leur installation devrait commencer en 2022.



