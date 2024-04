Nexans conclut un accord de niveau de service avec Equinor

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans et le géant de l’énergie Equinor renforcent leur partenariat de long terme en signant un contrat de quatre ans pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence

L’expertise unique et particulièrement étendue de Nexans en matière de réparations couvre tous les types existants de câbles

Le contrat comprend l’assistance d’une équipe d’experts de Nexans, ainsi que l’appareillage d’un navire spécialisé pour satisfaire les besoins opérationnels.



Paris, le 22 avril 2024 — Nexans, entreprise leader de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles et des services associés, a signé avec le géant international de l’énergie Equinor un contrat de préparation et de réponse aux situations d’urgence.

Le grand groupe international Equinor œuvre pour un avenir sobre en carbone par la création de valeur de long terme. Equinor et Nexans sont réunis dans un partenariat durable, qui a déjà abouti à la réalisation de nombreux projets innovants.

Nexans prolonge aujourd’hui cette collaboration avec un accord d’une durée de quatre ans portant sur les interventions clés en main de réparation de divers systèmes de câbles d’une longueur totale de près de 3 000 km. Equinor est mandaté pour la gestion et de l’exécution de ce contrat par les membres du groupement de réparation des pipelines et d’intervention sous-marine PRSI (Pipeline Repair and Subsea Intervention).

Nexans assurera le fonctionnement normal des actifs d’Equinor grâce à son savoir-faire inégalé dans les opérations complexes et clés en main de réparation de câbles de tous types (XLPE, à papier imprégné ou à huile).

En cas de panne sur une section de câble, Nexans mobilisera toute son expertise dans l’installation et la maintenance de systèmes de câbles sous-marins, et coordonnera ses équipes hautement spécialisées pour évaluer l’incident et procéder à toute réparation éventuelle. Nexans s’est engagée à identifier les solutions optimales et à minimiser les délais d’intervention, afin de garantir la continuité du transport d’électricité. Le champ d’application géographique de l’accord s’étend à l’Europe du Nord, mais pourra évoluer à l’avenir en fonction des besoins du client.

Pascal Radue, Vice-président exécutif Génération & Transmission de Nexans, a déclaré : « Equinor possède une vision d’avenir claire et des valeurs sociales et environnementales fortes. La démarche de coopération engagée par nos deux groupes forge un partenariat d’une efficacité exemplaire. Nos équipes se tiennent prêtes à fournir les services d’assistance sur mesure requis par Equinor et par les membres du PRSI ».





À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production & Transmission d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d’action climatique. Nexans s’est également engagé, dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d’ici à 2050.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

