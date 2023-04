Nexans confirme ses objectifs après des revenus en croissance organique de 2,2% au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de câbles Nexans a confirmé mercredi ses objectifs pour 2023 après une hausse de son chiffre d'affaires en données organiques, soit à périmètre et taux de change constants, au premier trimestre.

Pour l'exercice en cours, Nexans continue de tabler sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) compris entre 570 millions et 630 millions d'euros, après 599 millions d'euros en 2022, et sur une génération de trésorerie normalisée comprise entre 150 millions et 250 millions d'euros, à comparer à 393 millions d'euros en 2022.

Sur les trois premiers mois de 2023, Nexans a réalisé un chiffre d'affaires de 2,04 milliards d'euros à cours des métaux courants, contre 2,07 milliard d'euros pour la même période de 2022. A cours des métaux constants, les revenus se sont établis à 1,67 milliard d'euros, contre 1,62 milliard d'euros au premier trimestre de l'an passé, traduisant une progression de 2,2% en données organiques. Par rapport au quatrième trimestre, les revenus du groupe sont restés stables, a souligné Nexans.

Selon un consensus compilé par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne des revenus de 1,65 milliard d'euros à prix des métaux constants.

"Nous avons poursuivi l'élan d'une année 2022 réussie et avons démarré l'année 2023 sur des bases solides. Notre réussite peut être attribuée à notre approche stratégique, qui allie croissance axée sur la valeur et une attention particulière portée à nos clients clés", a commenté le directeur général de Nexans, Christopher Guérin, cité dans un communiqué.

