Nexans continue d’électrifier le futur en prévoyant de fournir une infrastructure critique de câbles d’exportation pour un grand parc éolien offshore britannique

Un promoteur majeur de parcs éoliens offshore est en négociations exclusives avec Nexans pour la fourniture d’un jeu complet de câbles terrestres et marins clés en main.

Le Groupe continue ainsi de contribuer aux ambitions de neutralité carbone du Royaume-Uni.

Paris, le 10 septembre 2021 –Nexans confirme avoir entamé des négociations exclusives avec un promoteur de premier plan en vue de la fourniture et de la pose de câbles d’exportation terrestres et marins destinés à un grand parc éolien offshore au Royaume-Uni. Le contrat en question, d’un montant de plusieurs millions de livres sterling, permettra le transfert efficace de l’énergie du parc éolien vers le réseau d’électricité lorsque le projet sera mis en production vers le milieu des années 2020.

Ce contrat vient encore confirmer la position de leader de Nexans dans le secteur stratégique des parcs éoliens offshore, ainsi que son rôle central dans la conduite de la transition énergétique au cours de la prochaine décennie et au-delà. Le gouvernement britannique s’est engagé à la neutralité carbone à l’horizon 2050 et voit dans l’éolien offshore à grande échelle un moyen crucial pour atteindre cet objectif.

Nexans communiquera des détails supplémentaires sur cette opération dès sa réalisation.

A propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 38 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2020, Nexans a généré 5,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard.

Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Bâtiment & Territoires, Haute Tension & Grands Projets, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données.

Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s’engage à contribuer à la neutralité carbone d’ici 2030.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

