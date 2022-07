Nexans : contrat avec Eiffage pour des bornes électriques

Nexans annonce la signature d'un partenariat de trois ans avec Eiffage. Le groupe va fournir des bornes de recharge pour véhicules électriques sur les 1 000 sites français d'Eiffage, soit plus de 4 000 points de charge.



Le site de production français situé à Donchery dans les Ardennes propose des bornes compactes pour parkings intérieurs et extérieurs.



Les bornes AC et DC fournies par Nexans ont des puissances de 22 à 50 kVA, permettant à 2 voitures de se charger en parallèle et d'offrir jusqu'à 80% d'autonomie en 45 minutes de charge selon les véhicules et la puissance de la borne.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.