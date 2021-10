Nexans : contrat avec Parkwind pour 4 parcs éoliens

Nexans a signé un contrat avec Parkwind portant sur la fourniture de services clés en main de continuité d'activité pour quatre parcs éoliens offshore de l'opérateur en Belgique.



Les parcs Northwind, Belwind, Nobelwind et Northwester 2 font partie des plus grands dans le pays, offrant une capacité installée totale de 771 MW, qui leur permet d'alimenter en électricité plus de 800 000 foyers.



Nexans fournira une gamme de services, notamment les études techniques préliminaires pour de potentiels scénarios de réparation, des inspections périodiques des pièces de rechange ou encore des réparations d'urgence à partir d'un navire sur les câbles d'interconnexion et d'exportation.



