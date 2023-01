Nexans : des étiquettes anti-contrefaçon pour ses câbles

Nexans a annoncé jeudi qu'il allait redoubler d'efforts pour lutter contre la contrefaçon de ses câbles en s'associant avec l'autrichien Authentic Vision.



Aux termes du partenariat, le groupe français va adopter les étiquettes holographiques brevetées 'Meta-Anchor' développées par Authentic Vision afin de sécuriser ses produits et ses chaînes d'approvisionnement en combattant les trafics frauduleux.



Cette solution mobile permet aux clients de vérifier automatiquement l'authenticité des câbles Nexans avant l'achat et aux distributeurs de contrôler facilement l'authenticité du produit au moyen d'un smartphone.



Dans un communiqué, Nexans évoque une méthode 'totalement en phase' avec sa stratégie visant à offrir des services à valeur ajoutée à sa clientèle.



Nexans et Authentic Vision disent envisager d'autres applications avec cette solution d'identification numérique des produits physiques.



