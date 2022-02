Nexans : doublement du résultat net annuel

Nexans publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe de 164 millions d'euros, à comparer à 80 millions l'année précédente, et un EBITDA de 463 millions, soit une marge de 7,6%, en hausse de 157 points de base par rapport à 2020.



Le chiffre d'affaires standard du fabricant de câbles s'établit à 6,05 milliards d'euros, en hausse organique de 8,3%. En données courantes, il ressort à 7,37 milliards, en croissance organique de 26% parallèlement à l'inflation du prix du cuivre.



Nexans proposera un dividende de 1,2 euro par action pour l'année écoulée, contre 0,7 euro en 2020. Pour 2022, il prévoit un EBITDA entre 500 et 540 millions d'euros et une génération de trésorerie (free cash-flow) normative entre 150 et 200 millions.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.