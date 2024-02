Nexans enrichit son portefeuille européen avec la conclusion d’un accord pour le rachat de l’emblématique La Triveneta Cavi

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans a franchi une étape importante de sa stratégie d’électrification en concluant un accord en vue de l’acquisition de l’emblématique entreprise italienne La Triveneta Cavi. Reconnue pour son excellence sur les marchés européens des câbles moyenne et basse tension, La Triveneta Cavi emploie 700 personnes dans quatre sites de production, et génère un chiffre d’affaires de plus de 800 millions d’euros.

Le Groupe s’appuiera sur son modèle intégré et ses capacités démontrées d’intégration pour accélérer la croissance de La Triveneta Cavi dans les secteurs des câbles destinés aux bâtiments, des câbles à retardateur de flamme et des énergies renouvelables.

Paris, le 9 février 2024 — Nexans, l’un des leaders de la transition énergétique mondiale, annonce aujourd’hui la signature d’un accord majeur en vue de l’acquisition de La Triveneta. Basée en Italie et présente dans 30 pays, cette entreprise emblématique est réputée pour son excellence sur les marchés européens des câbles moyenne et basse tension. La Triveneta Cavi produit principalement des câbles basse tension destinés aux secteurs du bâtiment, des infrastructures, systèmes de câbles à retardateur de flamme et des énergies renouvelables.



Créée en 1965 par Ermenegildo Scalabrin, Gastone Massignan et Bruno Gobetti, l’entreprise emploie environ 700 salariés, pour un chiffre d’affaires annuel courant de plus de 800 millions d’euros sur les douze derniers mois. La Triveneta Cavi exploite une empreinte industrielle intégrée de premier ordre en Italie : celle-ci comprend trois sites de production à Brendola et Tolentino, dotés de plateformes logistiques efficaces, ainsi qu’une tréfilerie de cuivre interne située à Montecchio Maggiore.

Cette transaction présente de nombreux avantages stratégiques, dont :

Alignement avec la stratégie du Groupe : L’acquisition envisagée témoigne d’une avancée considérable dans l’ambition de Nexans de devenir un pure player de l’électrification. Elle adjoint au Groupe un acteur amplement reconnu, fort d’une longue tradition d’innovations techniques, d’une base industrielle robuste, et d’une équipe de direction chevronnée affichant un bilan solide.

L’acquisition envisagée témoigne d’une avancée considérable dans l’ambition de Nexans de devenir un pure player de l’électrification. Elle adjoint au Groupe un acteur amplement reconnu, fort d’une longue tradition d’innovations techniques, d’une base industrielle robuste, et d’une équipe de direction chevronnée affichant un bilan solide. Nouveaux atouts commerciaux : Avec cette opération, Nexans enrichit son éventail de production de câbles et se positionne favorablement pour embrasser l’évolution majeure du secteur vers la sécurité incendie. Pour la période 2021-2030, la croissance attendue de la demande mondiale de câbles de sécurité incendie est en effet de l’ordre de +13 %. Cette demande sera soutenue par l’entrée en vigueur de nouvelles normes de sécurité, par la hausse de la demande d’électricité, et par les tendances émergentes dans la construction et la rénovation. Nexans poursuivra le développement des capacités de La Triveneta Cavi dans le domaine des retardateurs de flamme afin d’étoffer l’offre du Groupe en matière de sécurité incendie.

Avec cette opération, Nexans enrichit son éventail de production de câbles et se positionne favorablement pour embrasser l’évolution majeure du secteur vers la sécurité incendie. Pour la période 2021-2030, la croissance attendue de la demande mondiale de câbles de sécurité incendie est en effet de l’ordre de +13 %. Cette demande sera soutenue par l’entrée en vigueur de nouvelles normes de sécurité, par la hausse de la demande d’électricité, et par les tendances émergentes dans la construction et la rénovation. Nexans poursuivra le développement des capacités de La Triveneta Cavi dans le domaine des retardateurs de flamme afin d’étoffer l’offre du Groupe en matière de sécurité incendie. Une transaction hautement créatrice de valeur pour les actionnaires de Nexans : L’intégration de La Triveneta Cavi dégagera des synergies créatrices de valeur pour nos actionnaires. Les synergies opérationnelles seront amplifiées par la mise en œuvre des programmes propriétaires SHIFT Performance et SHIFT Prime de Nexans, focalisés sur le centrage client et les solutions à valeur ajoutée.





La transaction est basée sur un multiple de valorisation de 5,6x l’EBITDA 2023 de La Triveneta Cavi avant synergies, et 4,6x après synergies. L'opération aura un impact limité sur le ratio dette nette sur EBITDA de Nexans.

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, a déclaré : « L’acquisition de La Triveneta Cavi marque un jalon important dans notre transformation en pure player de l’électrification. L'Italie est la troisième économie de la zone euro, la deuxième économie manufacturière d'Europe, avec des talents hautement qualifiés, et reconnue en matière de recherche et développement et de processus industriels. Nous sommes ravis d’accueillir les 700 salariés de La Triveneta Cavi au sein de la grande famille Nexans. Ce rapprochement nous apporte plus de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaires, ainsi que quatre sites dont les plateformes technologiques enrichiront notre gamme de produits. Ceci dynamisera nos lancements de nouvelles offres durables sur des marchés à forte demande. Le rapprochement de Nexans et de La Triveneta Cavi sera un véritable catalyseur pour la production de câble "Made in Italy" dans la région de la Vénétie, et générera des investissements et des emplois significatifs à La Triveneta Cavi. »

Mariano Peripolli, Directeur général de La Triveneta Cavi, a déclaré : « La Triveneta Cavi pourra s’appuyer sur les ressources significatives de Nexans afin d’étendre encore son activité, et tout particulièrement pour accélérer le déploiement de nos technologies de sécurité incendie. L’association de notre propre esprit d’entreprise avec la culture agile et audacieuse de Nexans sera porteuse d’innovation et de mutations profondes. Nous sommes vraiment très heureux d’avoir trouvé le partenaire idéal pour enrichir le travail accompli par nos équipes et poursuivre notre développement. »

La finalisation de la transaction est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires, et aux conditions de clôture habituelles.

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 000 personnes dans 42 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2022, Nexans a généré 6,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production & Transmission d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d’action climatique. Nexans s’est également engagé, dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d’ici à 2050.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :

Communication

Mael Evin (Havas Paris)

Tel. : +33 (0)6 44 12 14 91

nexans_h@havas.com







Emmanuel Guinot

emmanuel.guinot@nexans.com







Maëllys Leostic

maellys.leostic@nexans.com Relations investisseurs

Elodie Robbe-Mouillot

Tel. : +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com





Pièce jointe