Nexans : est partenaire de Legacy, le nouveau film-évènement de Yann Arthus-Bertrand

Ce partenariat entre Nexans et « Legacy » poursuit une collaboration avec Yann Arthus-Bertrand et sa fondation GoodPlanet, où s'est déroulé le Climate Day de Nexans le 22 septembre dernier. A cette occasion, il avait déclaré : « Cette crise environnementale doit permettre à chacun de donner du sens à sa vie. Et il est évident que les entreprises, elles aussi, doivent donner du sens. »

À propos de « Legacy », Yann Arthus-Bertrand souligne : « J'ai fait un film très personnel qui a été probablement l'un des plus difficiles que j'ai eu à réaliser. C'est aussi un appel à la responsabilité collective et j'espère qu'il sera entendu de tous. »

Partageant les convictions du réalisateur et agissant en faveur de la lutte contre le changement climatique, Nexans a souhaité s'associer à la démarche du photographe. Christopher Guérin, directeur général de Nexans, explique : « Nexans est un acteur de longue date de l'électrification durable dans le monde. La mutation opérée par les grands groupes industriels en faveur des énergies décarbonées devient plus qu'une priorité, c'est une véritable raison d'être. Avec Yann Arthus-Bertrand, nous nous retrouvons pleinement sur ces sujets importants et les actions à mener. Legacy est le témoignage très fort d'une vie d'engagements et nous sommes fiers et heureux d'en être les partenaires. »

Acteur majeur de la transition énergétique et de l'électrification durable, Nexans s'engage vers la neutralité carbone en 2030. Par ailleurs, l'entreprise a rejoint récemment l'initiative RE100 du Climate Group qui réunit les entreprises les plus influentes du monde qui conduisent la transition vers une électricité 100 % renouvelable. Nexans a également été reconnue pour son leadership en matière de développement durable par le CDP, organisation mondiale à but non lucratif de défense de l'environnement. C'est ainsi que l'entreprise figure désormais sur sa prestigieuse 'A List' pour la lutte contre le changement climatique.