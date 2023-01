Nexans et Trimet améliorent l’éco-bilan des câbles d’énergie



_COMMUNIQUE DE PRESSE_



Le producteur d’aluminium Trimet et Nexans, leader dans la conception et la fabrication de systèmes et services de câblage, ont posé les jalons d’une amélioration de l’éco - bilan des câbles d'énergie

Dans le cadre d’un projet commun de développement innovant, les deux entreprises ont mis au point un matériau contenant de l’aluminium recyclé pour la production de fils d’aluminium utilisées dans les câbles électriques.

Paris, le 24 janvier 2023 – Trimet et Nexans ont mis au point un nouveau produit capable de répondre aux exigences techniques élevées en matière de propriétés mécaniques et de conductivité tout en réduisant son empreinte carbone. Jusqu’ici, les câbles électriques étaient fabriqués exclusivement à partir d’aluminium primaire.

La refonte et le recyclage des déchets d’aluminium ne requièrent qu’une fraction de l’énergie nécessaire à la production d’aluminium primaire. Cependant, l’aluminium recyclé contient des impuretés qui nuisent aux propriétés spécifiques du matériau. La collaboration entre Nexans et Trimet vise à coordonner l’optimisation de l’approvisionnement en matières premières et le développement de matériaux innovants. Par exemple, Nexans a optimisé le tri des déchets d’aluminium sur ses sites de production en Europe par le biais de RecyCâbles, joint-venture Nexans-Suez, en vue de leur réintégration dans la production de câbles électriques. Avec sa maitrise du recyclage, Trimet favorise la circularité en utilisant ces déchets pour développer un alliage de haute qualité répondant aux exigences de performances mécaniques et électriques.

« Notre projet montre que le recyclage offre un énorme potentiel de réduction des émissions de CO 2 . Je suis fier que Nexans puisse désormais fournir à ses clients un produit offrant une qualité supérieure tout en améliorant l'économie circulaire. Nexans poursuit ainsi sa stratégie de recherche constante de nouvelles sources de valeur pour ses clients. », déclare Vincent Dessale, Chief Operating Officer de Nexans.

« Pour nous, le recyclage est un élément important de la production durable d’aluminium. Le développement d’alliages de haute qualité ayant une empreinte carbone la plus faible possible y contribue de manière significative », déclare Philipp Schlüter, PDG de Trimet Aluminium SE et Président de Trimet France SAS.

Nexans prévoit de maximiser l’utilisation de fils électriques contenant de l’aluminium recyclé en 2023. Le groupe pourra ainsi répondre à la demande croissante de ses clients pour des produits présentant un éco-bilan favorable. De son côté, Trimet élargit sa gamme de produits recyclés dans le secteur du fil électrique. Ce faisant, le producteur d’aluminium s’appuie sur son engagement à décarboner la production tout en apportant une contribution supplémentaire à la transition énergétique.

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2021, Nexans a généré 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers cinq grands domaines d’activité : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s'engage à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

À propos de Trimet

Trimet, entreprise de taille intermédiaire familiale innovante développe, produit, coule, commercialise et recycle des produits modernes en métal léger à base d’aluminium. Avec ses huit sites en Allemagne et en France, Trimet est le plus grand producteur d’aluminium de l’Union européenne. Plus de 2.400 salariés coopèrent avec nos clients pour rendre les voitures plus économiques, les avions plus légers, les éoliennes et les installations électriques plus efficaces, les bâtiments plus modernes et les emballages plus écologiques. Trimet s’engage à assumer sa responsabilité sociale et environnementale. L’entreprise apporte sa contribution à une économie durable. Dans le cadre de sa production et de sa gestion entrepreneuriale, elle applique le principe de durabilité tel que défini par l’ONU dans les 17 Objectifs de Développement Durable. Par exemple, les deux sites de production français de Trimet ont été certifiés selon la norme de performance de l’Aluminium Stewardship Initiative (ASI) en avril 2022. Cela signifie que l’aluminerie de Saint-Jean-de-Maurienne et la fonderie de Castelsarrasin répondent aux exigences mondiales pour une production durable d’aluminium.

