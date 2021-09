Nexans et Xignux announcent un accord en vue d’acquérir Centelsa auprès de Xignux

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT_

Paris, France / Monterrey, Mexique

10 septembre 2021

Paris, France / Monterrey, Mexique, 10 septembre 2021 –Nexans SA (Euronext Paris : NEX) annonce avoir conclu aujourd’hui un accord d'achat d'actions avec la société mexicaine Xignux SA en vue d’acquérir Centelsa, un fabricant de câbles haut de gamme en Amérique latine, actif dans les secteurs du Bâtiment et des Utilites (la « Transaction »).

Basé en Colombie, Centelsa, fabriquant de câble emblématique de classe mondiale, a un chiffre d’affaires de plus de 250 millions de dollars et une valeur d’entreprise de 225 millions de dollars. La finalisation de la Transaction est soumise aux approbations réglementaires et devrait intervenir au cours du premier semestre 2022.

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans a déclaré : « L'acquisition de Centelsa s'inscrit dans l'ambition stratégique du Groupe de devenir un « Pure Player » de l’Electrification et renforce son engagement d’électrifier le monde. Cette opération sud-américaine emblématique de classe internationale renforce la capacité de Nexans à servir les projets d'énergies renouvelables dans la région andine et accroit les capacités du Groupe dans nos activités Bâtiment et Distribution d'énergie. Le regroupement de nos activités soutiendra la croissance de nos solutions de qualité et le développement d'une marque haut-de-gamme unique. »

Sergio Valdes, Directeur général de Viakable-Centelsa, a souligné : « L'équipe de Centelsa a fait preuve, depuis plus de six décennies, de professionnalisme pour apporter de la valeur ajoutée à ses clients. En tant qu'acteur mondial de la transmission d'énergie, Nexans est apte à conduire la prochaine phase de croissance de Centelsa, au bénéfice de ses clients et ses employés. Ensemble, un avenir prometteur s’offre à nous."

Nexans prévoit de financer l'acquisition à travers un mix de trésorerie disponible et de dette et prévoit que la Transaction proposée contribue positivement aux bénéfices immédiatement après l'acquisition.

À propos de Centelsa

Centelsa est un fabriquant de câbles pour l'énergie et les communications. Membre de l'industrie depuis 1955, la société a conservé au cours de cette période sa position de fabricant de câbles reconnu en Colombie. Elle dispose d'un réseau de bureaux stratégiquement situés pour couvrir les marchés nationaux et internationaux, offrant ainsi des niveaux de service exceptionnels.

À propos de Xignux

Xignux est une entreprise mexicaine spécialisée dans les secteurs de l'énergie et de l'alimentation, qui exporte ses produits dans plus de 40 pays. Xignux a été fondée il y a 65 ans et emploie plus de 28 000 personnes dans cinq pays. Xignux gère des entreprises qui dynamisent la vie et la société pour contribuer à un monde meilleur. www.xignux.com

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Employant environ 25 000 personnes dans 38 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2020, Nexans a réalisé un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros.

Le Groupe est leader dans la conception et la production de système de câbles et de services dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment & Territoires, Haute Tension & Grands Projets, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données.

Nexans a été le premier acteur de son secteur à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s’engage à contribuer à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030.

Nexans. Electrifier le futur.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com www.nexans.com

Contacts Nexans :

Relations Investisseurs



Aurélia Baudey-Vignaud

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 94

aurelia.baudey-vignaud@nexans.com







Elodie Robbe-Mouillot

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com Communication



Catherine Garipoglu

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 78

catherine.garipoglu@nexans.com







Minaa El Baz

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 65

minaa.el_baz@nexans.com

Contacts Xignux :

Communication



MediaContact@xignux.com





Pièce jointe