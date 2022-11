Nexans franchit un cap historique en interconnectant les réseaux électriques français et irlandais

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans a remporté le contrat Celtic Interconnector auprès de la joint-venture formée par RTE et EirGrid

Celtic Interconnector reliera l’Irlande au continent européen pour la première fois, avec une capacité de transport de 700 MW équivalente à la consommation électrique de plus de 450 000 foyers

Dans le cadre de ce projet clés en main, le Groupe va fournir à EirGrid et RTE le plus long câble XLPE d’interconnexion jamais construit

Le projet représente une étape majeure dans la transition de l’Europe vers une énergie durable, renforçant encore la position de Nexans en tant que « pure player » de l’électrification

Paris, le 25 novembre 2022 – Nexans, groupe mondial et acteur clé de la transition du monde vers un futur énergétique plus connecté et durable, a remporté le contrat portant sur le projet Celtic Interconnector, mené conjointement par le réseau français de transport d’électricité RTE et son homologue irlandais EirGrid. Ce projet d’une capacité de 700 MW sera le plus long câble XLPE (polyéthylène réticulé) d’interconnexion jamais construit dans le monde et constituera la première ligne sous-marine permettant l’échange direct d’électricité entre la France et l’Irlande.

Reconnu Projet d’Intérêt Commun (PIC) par l’Union Européenne, Celtic Interconnector alimentera environ 450 000 foyers en électricité et jouera un rôle clé dans la mise en place d’un système énergétique intégré au sein de l’UE. Ce système accélèrera la transition énergétique de l’Europe en favorisant le développement de sources d’énergie renouvelable. Le projet aidera en outre l’UE à atteindre ses objectifs énergétiques et climatiques au moyen d’une énergie économique, sûre et durable pour tous.

L’interconnexion entre la France et l’Irlande emploiera une technologie CCHT (courant continu haute tension) 320 kV, empruntant un câble sous-marin de 500 km ainsi qu’un câble terrestre souterrain de 40 km en Bretagne et un autre de 35 km dans le comté de Cork côté irlandais. La liaison CAHT (courant alternatif haute tension) 400 kV de 10 km raccordant le projet au réseau irlandais fait également partie du contrat attribué à Nexans.

Les câbles seront produits par les sites de pointe du Groupe : les 1000 km de câbles sous-marins seront fabriqués à Halden en Norvège, les 180 km de câbles souterrains à Charleroi en Belgique et les accessoires à Cortaillod en Suisse. Un modèle éprouvé d’exécution de projet ainsi que le nouveau navire câblier Nexans Aurora et des sous-traitants essentiels assureront le respect des plus hauts standards en matière de pose et de protection des câbles. Le projet comprend la pose innovante des deux câbles d’énergie CCHT en faisceau mais aussi un système de fibre optique à répéteurs offrant une capacité complète de transmission de données.

Christopher Guérin, CEO Nexans, commente : « La signature du contrat Celtic Interconnector vient encore confirmer le rôle d’acteur majeur de Nexans dans les énergies renouvelables. Nous sommes fiers de participer à un tel projet historique qui s’inscrit directement dans l’objectif de l’UE pour plus de solidarité électrique entre les États membres. Nexans ouvre la voie en connectant les régions du monde ayant le potentiel d’énergie renouvelable le plus élevé à celles où la demande d’électricité est la plus forte. De la production et du transport de l’énergie à sa distribution et à son utilisation, les solutions de Nexans couvrent toute la chaîne de valeur de l’électrification pour faire en sorte d’acheminer l’électricité partout dans le monde de manière sûre, fiable et efficace. »

Ce projet majeur, dont l’achèvement et la mise sous tension sont prévus d’ici à 2026, représente une étape importante dans l’objectif de Nexans de devenir un « pure player » de l’électrification. Le Groupe continue de mettre en œuvre cette stratégie en s’engageant sur des projets tels que Celtic Interconnector, démontrant ainsi son expertise et confortant sa position de leader dans ce domaine.

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2021, Nexans a généré 6,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Bâtiment & Territoires, Haute Tension & Grands Projets, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s’engage à contribuer à la neutralité carbone d’ici 2030.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :

Communication







Emmanuel Guinot

emmanuel.guinot@nexans.com







Maëllys Leostic

Tél.: +33 (0)7 87 04 96 58

maellys.leostic@nexans.com



Relations Investisseurs







Elodie Robbe-Mouillot

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com

Pièce jointe