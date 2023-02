Nexans : hausse de moitié du résultat net en 2022

Nexans publie au titre de l'année écoulée, un résultat net en croissance de 51% à 248 millions d'euros, un EBITDA accru de 29% à 599 millions et une génération de trésorerie normalisée en augmentation de 73% à 393 millions.



A 6,74 milliards d'euros, le chiffre d'affaires standard (à coût du cuivre constant) du fabricant de câbles a augmenté de 11,4%, dont une croissance organique de 6,3% tirée en particulier par les activités d'électrification (+12,9%).



Nexans va proposer un dividende de 2,10 euros par action au titre de 2022, en hausse de 75%, et déclare viser pour 2023 un EBITDA entre 570 et 630 millions d'euros, ainsi qu'une génération de trésorerie normalisée entre 150 et 250 millions.



