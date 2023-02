Nexans: hausse du bénéfice net de 51% en 2022, exercice "record"

Paris (awp/afp) - Le fabricant de câbles électriques Nexans a annoncé mercredi un exercice "record" en 2022. Le bénéfice net s'est inscrit en forte hausse de 51% à 248 millions d'euros (243,04 millions de francs suisses), poussé par l'électrification de l'économie mondiale.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 11,8% à 8,4 milliards d'euros, grâce aux activités d'électrification, selon un communiqué du groupe. Quant à l'excédent brut d'exploitation (Ebitda), il a progressé de quasiment 30% à 599,5 millions d'euros.

"Nous annonçons aujourd'hui un exercice record dans l'histoire du groupe", s'est félicité Christopher Guérin, directeur général, cité dans le communiqué. "Une fois de plus, nous avons eu raison de réaffirmer notre choix, visant à défendre une électrification durable à l'échelle mondiale", a-t-il ajouté, alors que les investissements électriques s'intensifient partout dans le monde.

Le chiffre d'affaires du segment "Production d'énergie & Transmission" s'élève à 897 millions d'euros en 2022, en hausse de +12,1% par rapport à 2021. "Cette performance reflète la contribution du site de Charleston", l'usine de fabrication de haute tension sous-marine du groupe aux États-Unis, "et de ses deux navires câbliers Nexans Aurora et Nexans Skagerrak", précise le communiqué.

Les Etats-Unis sont un marché phare de l'entreprise qui fabrique et installe beaucoup des câbles reliant les champs éoliens offshore en construction à la terre ferme. Le carnet de commandes atteint par ailleurs un niveau "inédit" de 3,2 milliards d'euros fin décembre 2022 (en hausse de 51% par rapport à 2021), avec des usines de Charleston, et Halden en Norvège, chargées à 90% jusqu'en 2025.

Nexans avait annoncé en février 2021 un recentrage sur ses activités d'électrification au dépends du câblage télécoms dans le cadre de son plan de transformation 2022-2024 baptisé "Winds of change". Pour 2023, dans un monde en pleine électrification, le groupe --qui embauche 270 collaborateurs-- s'attend à un Ebitda situé entre 570 et 630 millions d'euros, ainsi qu'une trésorerie entre 150 et 250 millions d'euros.

afp/vj