Nexans in : égre la prestigieuse liste « Climate change A list

Paris, le 8 décembre 2020 - Nexans a été reconnu pour son leadership en matière de développement durable par le CDP, organisation mondiale à but non lucratif de défense de l'environnement. C'est ainsi que l'entreprise figure désormais sur sa prestigieuse « A List » pour la lutte contre le changement climatique.

Nexans a été récompensé pour ses actions visant à réduire les émissions, à atténuer les risques climatiques et à développer une économie à faible émission de carbone, sur la base des données communiquées par l'entreprise dans le questionnaire 2020 du CDP sur le changement climatique.

Nexans fait partie du petit nombre d'entreprises très performantes parmi les plus de 5 800 qui ont été notées. Grâce à des actions significatives et mesurables pour le climat, Nexans est à la pointe de l'ambition, de l'action et de la transparence des entreprises en matière de préservation de l'environnement à l'échelle planétaire.

Le processus annuel de communication et de notation environnementales du CDP est unanimement reconnu comme la référence en matière de transparence environnementale des entreprises. En 2020, plus de 515 investisseurs détenant plus de 106 000 milliards de dollars US d'actifs et plus de 150 acheteurs importants, ayant dépensé 4 000 milliards de dollars US en achats, ont demandé aux entreprises de divulguer des données sur les impacts, les risques et les opportunités en matière d'environnement par le biais de la plateforme du CDP. Plus de 9 600 ont répondu, un chiffre sans précédent.

Une méthodologie détaillée et indépendante est utilisée par le CDP pour évaluer ces entreprises, attribuant une note de A à D - en fonction de l'exhaustivité de la divulgation, de la sensibilisation et de la gestion des risques environnementaux et de la démonstration des meilleures pratiques associées au leadership environnemental, comme la fixation d'objectifs ambitieux et significatifs. Celles qui ne divulguent pas ou fournissent des informations insuffisantes sont marquées d'un F.