Nexans : intègre la prestigieuse liste « Climate change A list »

NEXANS INTEGRE LA PRESTIGIEUSE LISTE « CLIMATE CHANGE A LIST »

Paris, le 8 décembre 2020 – Nexans a été reconnu pour son leadership en matière de développement durable par le CDP, organisation mondiale à but non lucratif de défense de l'environnement. C’est ainsi que l’entreprise figure désormais sur sa prestigieuse "A List" pour la lutte contre le changement climatique.

Nexans a été récompensé pour ses actions visant à réduire les émissions, à atténuer les risques climatiques et à développer une économie à faible émission de carbone, sur la base des données communiquées par l'entreprise dans le questionnaire 2020 du CDP sur le changement climatique.

Nexans fait partie du petit nombre d'entreprises très performantes parmi les plus de 5 800 qui ont été notées. Grâce à des actions significatives et mesurables pour le climat, Nexans est à la pointe de l'ambition, de l'action et de la transparence des entreprises en matière de préservation de l’environnement à l’échelle planétaire.

Le processus annuel de communication et de notation environnementales du CDP est unanimement reconnu comme la référence en matière de transparence environnementale des entreprises. En 2020, plus de 515 investisseurs détenant plus de 106 000 milliards de dollars US d'actifs et plus de 150 acheteurs importants, ayant dépensé 4 000 milliards de dollars US en achats, ont demandé aux entreprises de divulguer des données sur les impacts, les risques et les opportunités en matière d'environnement par le biais de la plateforme du CDP. Plus de 9 600 ont répondu, un chiffre sans précédent.

Une méthodologie détaillée et indépendante est utilisée par le CDP pour évaluer ces entreprises, attribuant une note de A à D - en fonction de l'exhaustivité de la divulgation, de la sensibilisation et de la gestion des risques environnementaux et de la démonstration des meilleures pratiques associées au leadership environnemental, comme la fixation d'objectifs ambitieux et significatifs. Celles qui ne divulguent pas ou fournissent des informations insuffisantes sont marquées d'un F.

"L'urgence climatique s’impose à nous. Parce que nous sommes conscients que nos actions, nos process de production, ainsi que nos produits et nos services, ont un impact immédiat sur les questions climatiques, Nexans a fait de la transition énergétique, l’une de ses priorités stratégiques. Conscients de notre responsabilité industrielle, Nexans prend des mesures concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique", déclare Christopher Guérin, Directeur général de Nexans. "Cette reconnaissance est un encouragement pour notre entreprise à amplifier ses efforts et ses actions pour répondre aux enjeux que pose l'électrification durable du futur".

Nexans est pleinement conscient de sa responsabilité en matière d'électrification durable et entend être au rendez-vous de cet objectif, y compris sur le plan opérationnel. C'est pourquoi le Groupe a annoncé son engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Pour y parvenir, Nexans déploie une feuille de route clairement définie, comprenant une réduction annuelle moyenne de 4,2 % de ses émissions de gaz à effet de serre, en particulier sur les scopes 1 et 21. Cette réduction garantit que le Groupe mène les travaux nécessaires pour contribuer à l'objectif fixé dans les accords de Paris lors de la COP21 (2015) de maintenir la trajectoire du réchauffement climatique à 1,5°C.

Paul Simpson, PDG du CDP, a déclaré "Nous adressons nos félicitations à toutes les entreprises figurant sur la liste A de cette année. Prendre l'initiative en matière de transparence et d'action environnementale est l'une des mesures les plus importantes que les entreprises peuvent prendre, et c'est encore plus impressionnant en cette année difficile marquée par le COVID-19. L'ampleur du risque que représentent pour les entreprises le changement climatique, la déforestation et l'insécurité de l'eau est énorme, et nous savons que les possibilités d'action l'emportent de loin sur les risques de l'inaction. Le leadership du secteur privé créera une "boucle d'ambition" pour une plus grande action gouvernementale et garantira que les ambitions mondiales pour une économie durable nette zéro deviennent une réalité. Notre liste A célèbre les entreprises qui se préparent à exceller dans l'économie de l'avenir en agissant dès aujourd'hui".

La liste complète des entreprises qui ont fait partie de la liste A du CDP de cette année est disponible ici, ainsi que d'autres scores d'entreprises accessibles au public :

https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

La méthodologie et les critères complets de la liste A sont disponibles sur le site web du CDP à l'adresse suivante : https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores



À propos de Nexans

Nexans est l’un des principaux moteurs de la transition mondiale vers un avenir énergétique plus connecté et durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne de l’énergie à la vie en mettant à la disposition de ses clients des technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, Nexans offre à ses clients des services complets qui s’appuient sur les technologies numériques afin d’optimiser les performances et l’efficacité de leurs infrastructures critiques. Le Groupe conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans trois principaux domaines d’activités : Bâtiment & Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans a été le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur, notamment Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ.

Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

À propos du CDP

Le CDP est une organisation mondiale à but non lucratif qui incite les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à préserver les ressources en eau et à protéger les forêts. Élu premier fournisseur de recherche sur le climat par les investisseurs et travaillant avec des investisseurs institutionnels dont les actifs s'élèvent à 106 000 milliards de dollars, nous tirons parti de la puissance des investisseurs et des acheteurs pour inciter les entreprises à divulguer et à gérer leurs impacts environnementaux. Plus de 9 600 entreprises représentant plus de 50 % de la capitalisation boursière mondiale ont divulgué des données environnementales dans le cadre du CDP en 2020. Cela s'ajoute aux centaines de villes, d'États et de régions qui ont divulgué leurs données, ce qui fait de la plateforme du CDP l'une des sources d'information les plus riches au monde sur la manière dont les entreprises et les gouvernements conduisent les changements environnementaux. Le CDP est un membre fondateur de la coalition We Mean Business.

Pour en savoir plus, visitez https://cdp.net/en ou suivez @CDP.

1 Cet objectif s’applique pour les scopes 1 et 2 ainsi qu’une partie du scope 3 relatif aux voyages d’affaires, aux déchets produits, tout comme aux transports amont et aval, tels que définis par le GHG protocol : ghgprotocol.org









