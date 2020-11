Nexans: les ventes reculent de près de 10% au 3e trimestre

Paris (awp/afp) - Le fabricant de câbles Nexans a vu ses ventes reculer de près de 10% au troisième trimestre, souffrant encore des effets de la crise sanitaire, mais il se montre désormais légèrement plus optimiste concernant sa rentabilité pour 2020, selon un communiqué publié jeudi.

A cours des métaux constants, le chiffre d'affaires a ainsi atteint 1,41 milliard d'euros (-9,8% en croissance organique) de juillet à septembre.

Côté perspectives, le groupe a resserré ses attentes en termes d'excédent brut d'exploitation (Ebidta), qu'il attend désormais entre 320 et 360 millions d'euros cette année, contre une fourchette allant de 310 à 370 millions d'euros auparavant.

Il est en outre plus positif concernant sa rentabilité des capitaux employés (ROCE) avant impôts, escomptée entre 8% et 10% dorénavant (entre 7% et 10% précédemment), à condition notamment que la dégradation de la situation sanitaire n'affecte pas ses activités.

Le directeur général du groupe, Christopher Guérin, signale également dans le communiqué que les prochaines étapes de la stratégie de Nexans seront détaillées au cours de la journée investisseurs prévue le 21 février.

Au troisième trimestre, les deux principaux pôles de l'activité, "Bâtiments et territoires" et "Industrie et Solutions" ont continué à souffrir par rapport à la même période de 2019.

Le premier, de loin le plus important, affiche un repli de 7,8% à 600 millions d'euros, tandis que le second a reculé de 13,6% à 300 millions d'euros.

Nexans fait toutefois valoir qu'ils ont commencé à se redresser par rapport aux trois mois précédents, avec des croissances organiques respectives de 1,8% et de 12,8%.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, les ventes ont atteint 4,3 milliards d'euros, soit un repli de 9,8% sur un an.

afp/jh