Nexans : mène la charge de l'électrification de l'Afrique en apportant l'électricité aux communautés rurales de Cote d'Ivoire

Nexans a apporté l'électricité à 35 communautés rurales de Côte d'Ivoire.

Le projet déploie la solution clé en main NEOGRID® qui couvre l'ingénierie, la fourniture et l'installation du réseau électrique complet.

Tous les équipements critiques ont été fournis localement par l'usine Nexans Côte d'Ivoire à Abidjan.

Paris, le 10 février 2021 - Nexans a apporté l'électricité à 35 communautés rurales de Côte d'Ivoire en leur fournissant une solution d'infrastructure d'énergie clé en main et prête à l'emploi. Le projet, réalisé dans le cadre du Programme national d'électrification rurale (PRONER) du pays, s'inscrit dans l'ambition plus large de Nexans de contribuer à fournir un accès plus sûr, fiable et connecté à l'électricité pour un avenir meilleur.

Au cours de la dernière décennie, la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès significatifs en matière d'électrification. En 2013, seuls 34 % de la population, soit 25 millions de personnes, avaient accès à l'électricité. Aujourd'hui, ce chiffre est proche de 70 %. Pourtant, l'électrification rurale reste un problème car plus de 60 % des communautés rurales du pays n'ont toujours pas accès à l'électricité.

Le projet PRONER vise à accroître l'électrification rurale en Côte d'Ivoire par l'extension du réseau. Il est prévu de connecter toutes les localités de plus de 500 habitants cette année, et toutes les communautés rurales d'ici à la fin de 2025.

La contribution de Nexans au projet a permis de faire un grand pas en avant en fournissant de l'électricité à des milliers de personnes grâce à des systèmes d'éclairage public et des connexions de réseau entre les maisons individuelles et le réseau électrique haute tension existant. L'approche de Nexans s'étend bien au-delà de la fourniture de composants individuels, en déployant la solution clé en main NEOGRID® qui couvre l'ingénierie, la fourniture et l'installation du réseau électrique et comprend les câbles, les transformateurs, les poteaux, les boîtes de jonction et les disjoncteurs.

'Chez Nexans, nous avons adopté une approche très pratique pour soutenir la transition de l'Afrique vers un réseau d'énergie plus connecté et plus durable. En Côte d'Ivoire, cette approche repose sur deux piliers interdépendants', a déclaré Damien Simon, Directeur marketing et stratégie du segment Bâtiment et Territoires chez Nexans. 'Tout d'abord, en 2018, nous avons ouvert notre nouvelle usine d'Abidjan pour aider à pallier le manque d'équipements et de produits adaptés à l'électrification, en permettant une production locale basée sur notre expertise internationale et standardisée. Aujourd'hui, nous avons franchi une nouvelle étape en déployant les produits de l'usine dans le cadre de notre solution clé en main pour apporter l'électricité aux communautés rurales'.

Avec pour objectif l'électrification de 50 communautés, cela nécessitera 400 km de câbles aériens moyenne tension (MT) et plus de 430 km de câbles aériens basse tension (BT) en faisceau ainsi que l'installation de 63 transformateurs extérieurs. Tous les équipements critiques ont été fabriqués ou fournis par l'usine Nexans à Abidjan.