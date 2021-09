Nexans : mise en place d'un programme de rachat d'actions

Nexans a fait part mardi soir de la mise en place d'un programme de rachat d'actions portant sur un nombre maximum de 90.000 actions, soit environ 0,20% du capital social au 31 août, pour un montant maximum de neuf millions d'euros.



Le fabricant de câbles explique que ce programme a pour objectif de satisfaire aux obligations découlant des plans d'actions gratuites et de performance au bénéfice des salariés et dirigeants mandataires sociaux.



Ce programme s'inscrit dans le cadre de la 17ème résolution de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 12 mai dernier. Nexans a confié un mandat à un prestataire de services d'investissement pour sa réalisation.



