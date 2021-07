Nexans : BILAN SEMESTRIEL 2021 DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE NEXANS

BILAN SEMESTRIEL 2021 DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE NEXANS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Paris, le 5 juillet 2021– Au titre du contrat de liquidité confié par la société NEXANS (Code ISN : FR 0000044448, Mnémonique : NEX) à ODDO BHF SCA et Natixis, à la date du 30 juin 2021 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

15 188 titres

4 950 040 euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titre

6 000 000 euros en espèces

Sur la période du 3 mai 2021, date de mise en œuvre du contrat de liquidité, au 30 juin 2021, ont été exécutées :

434 transactions à l'achat

366 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

48 640 titres et 3 476 983,20 euros à l'achat

33 452 titres et 2 427 023,30 euros à la vente

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément aux décisions de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et n°2021-01 en date du 22 juin 2021- renouvelant une telle instauration.

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 38 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2020, Nexans a généré 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard.

Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires, Haute Tension & Grands Projets, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données.

Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s'engage à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :

Communication







Catherine Garipoglu

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 78

catherine.garipoglu@nexans.com







Minaa El Baz

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 65

minaa.el_baz@nexans.com Communication financière







Aurélia Baudey-Vignaud

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 94

aurelia.baudey-vignaud@nexans.com







Elodie Robbe-Mouillot

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com

Pièce jointe