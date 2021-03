Nexans : Universal Registration Document 2020 (in French)

Sommaire

PROFIL 1

MESSAGE DU PRÉSIDENT 2

ENTRETIEN AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 4

Présentation du Groupe 6 et de ses activités

1.1.

Missions, métiers et marchés 8

1.2. Stratégie - séquence 2020-2024 11

1.3. Chiffres clés 18

1.4. Activité du Groupe durant l'année 2020 21

1.5. Progrès réalisés et difficultés rencontrées 30

1.6. Orientations et perspectives 31

1.7. Incertitudes 35

1.8. Innovation et Technologie 37

1.9. Événements importants survenus depuis l'adoption

du Rapport de Gestion 2020 40

Gouvernement 42 d'Entreprise

2.1. Structure de Gouvernance 44

2.2. Organes de Direction 45

2.3. Organe d'Administration 48

2.4. Opérations des mandataires sociaux et principaux dirigeants 75

2.5. Rémunérations et avantages 76

Principaux facteurs de risque 96 et leur gestion au sein du Groupe

3.1. Facteurs de risque 98

3.2. Assurances 115

3.3. Gestion des risques et contrôle interne 117

Déclaration de Performance 124 Extra-Financière - Responsabilité

Sociale de l'Entreprise

4.1. L'humain 132

4.2. L'environnement 146

4.3. L'écosystème 161

4.4. Indicateurs environnementaux et sociaux -

Tables de concordance RSE 180

4.5. Méthodologie pour les indicateurs RSE 184

4.6. Rapport de l'Organisme Tiers Indépendant sur la Déclaration de Performance Extra-Financière

figurant dans le Rapport de Gestion 186

États financiers 190

5.1. Comptes consolidés 192

5.2. Comptes sociaux 268

Informations sur le capital 292 et l'actionnariat

6.1. L'action Nexans 294

6.2. Capital social 296

6.3. Actionnariat salarié 299

6.4. Assemblée Générale 300

6.5. Tableau récapitulatif des délégations en cours en matière d'augmentation de capital et utilisation

faite de ces délégations au cours de l'exercice 2020 301

6.6. Rachats d'actions 302

6.7. Éléments susceptibles d'avoir une influence

en cas d'offre publique 304

6.8. Information des actionnaires 305

Informations 306 complémentaires

7.1. Renseignements sur le Groupe et la société Nexans 308

7.2. Liste des conventions et engagements réglementés 314

7.3. Contrôle des comptes 320

7.4. Attestation du Responsable du Document Universel

d'Enregistrement contenant un rapport financier annuel 321

Tables 322 de concordance

8.1. Table de concordance

du Document d'Enregistrement Universel 324

8.2. Table de concordance du Rapport financier annuel 327

8.3. Table de concordance du Rapport de Gestion 328

8.4. Table de concordance du Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise 329

8.5. Tables de concordance de la Déclaration de Performance Extra-Financière et de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise 330

Le Document d'Enregistrement Universel a été déposé le 26 mars 2021 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre de règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement. Le Document d'Enregistrement Universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'Enregistrement Universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.

PROFIL

Les systèmes, solutions et services de câblage de Nexans sont au cœur du monde de demain.

Acteur clé de la transition énergétique au niveau mondial, Nexans œuvre en faveur d'un avenir plus connecté et plus durable.

Guidés par notre raison d'être - Electrify the future* - et nos valeurs Pioneers, Dedicated et United, nous ambitionnons de devenir un «pure player» de l'électrification.

Depuis plus d'un siècle, le Groupe joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète. Nexans conçoit des produits résilients et services innovants tout au long de la chaîne de valeur pour aider ses clients à répondre à des besoins en énergie toujours plus importants.

Nous travaillons en partenariat avec nos clients dans les domaines des infrastructures d'énergie, des ressources énergétiques et des bâtiments intelligents pour créer un avenir plus sûr, plus intelligent et plus efficace.

Nexans est signataire du Pacte mondial depuis 2008 en faveur d'une économie mondiale responsable et s'est engagé à la neutralité carbone d'ici à 2030.

Nexans est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

milliards d'euros de chiffre d'affaires(1)

*Électrifier le futur

(1) Pour neutraliser l'effet des variations des cours des métaux non ferreux et mesurer ainsi l'évolution effective de son activité, Nexans établit également son chiffre d'affaires à cours du cuivre (nouveau cours de référence de 5 000 €/t) et de l'aluminium constants.

5,7 25 000 Liste A

collaborateurs

figure dans la prestigieuse Liste A pour la lutte contre le climat du CDP, organisation mondiale à but non lucratif de défense de l'environnement.

Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, Nexans s'engage à soutenir et mettre en œuvre dix principes fondamentaux relatifs aux droits de l'Homme, au droit du travail, à la protection de l'environnement et à la lutte contre la corruption.

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

En ce début d'année 2021, plusieurs mots me viennent à l'esprit pour qualifier la façon dont Nexans a traversé cette année et compte poursuivre sa trajectoire de succès.

La fierté. Une forte performance boursière, après un deuxième trimestre compliqué et inédit, avec des résultats excellents sur tous les indicateurs financiers. Nous ressortons grandis de cette épreuve, avec une crédibilité restaurée, parés pour exploiter les marges de manœuvre redonnées au Groupe par le travail en profondeur réalisé par Christopher Guérin et ses équipes : aujourd'hui Nexans a repris la main sur son agenda pour exécuter son programme ambitieux.

La solidarité. Celle des équipes qui se sont massivement mobilisées durant des mois. Je pense notamment à Nexans en Chine qui a remarquablement bien géré la crise sanitaire localement et a permis le transfert d'expérience et l'impulsion de nombreuses initiatives comme l'envoi de masques en Europeau début du printemps, dans un premier temps spontanément distribués par nos collaborateurs aux hôpitaux situés autour de nos établissements. Si les collaborateurs ont fait bloc pour faire tenir le Groupe, c'est qu'indépendamment de la crise sanitaire, la conviction de l'utilité de la mission d'électrification de Nexans a installé durablement un sentiment d'appartenance au sein de nos équipes.

L'alignement et l'engagement des membres du Conseil. Ils doivent bien entendu avoir le même niveau de connaissance pour prendre leurs décisions rapidement ; ce partage fluide et transparent a soudé davantage les liens et renforcé l'implication de chacun au moment des arbitrages au cours de débats constructifs. Cet alignement du Conseil d'Administration, tant des membres indépendants que ceux qui représentent Invexans et la BPI, permet de soutenir l'équipe de direction et de l'aider à bien piloter le Groupe.

2