Nexans : What's watt by nexans, la chaîne youtube qui électrise les générations futures

Paris, le 22 avril 2021 - Nexans a lancé une chaîne YouTube présentant une série de courtes vidéosdestinées à divertir et à éduquer le public sur l'électricité. La chaîne, intitulée What's Watt, aborde dessujets tels que les réseaux, les véhicules électriques, la foudre et bien d'autres, et souligne l'importance dudéveloppement durable. Jusqu'à présent, chaque épisode a été visionné plus de 7 000 fois en moyenne.70% des spectateurs de la chaîne sont âgées de 18 à 34 ans. Nexans pense même pouvoir attirer un plusjeune public que le contenu des vidéos pourrait inciter à envisager une carrière dans les STEM.

La série de vidéos est présentée par Frédéric Lesur, diplômé de CentraleSupélec et Ingénieur Senior ensystèmes de câbles haute tension et réseaux électriques chez Nexans. Frédéric est passionné par lessujets qu'il aborde et a participé à d'autres projets éducatifs et réseaux scientifiques, tels que 'La Fête de laScience' et 'Pint of Science'.

Le format court et le langage accessible sont conçus pour plaire à tous les âges et amener le public às'intéresser à l'électricité. Nexans s'engage à atteindre ses objectifs en matière d'électrification et dedéveloppement durable, et chacun au sein de l'entreprise a à coeur d'inspirer la prochaine générationd'ingénieurs, de dirigeants et de scientifiques. La chaîne collabore également avec des YouTuberspopulaires axés sur la science, comme Athena Brensberger d'Astroathens et Vanessa Hill de BrainCraft.

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans, a déclaré : 'En tant qu'acteur de l'électrification, notrerôle est aussi d'éduquer la jeune génération aux enjeux de l'électricité. Le monde plus durable auquelNexans veut contribuer ne se fera pas sans eux. Nous leur donnons les clés pour mieux comprendre etagir. Cette initiative est également la marque de l'engagement de nos collaborateurs envers notre mission :Electrifier le futur. Je suis fier qu'ils s'engagent à transmettre leurs connaissances et à partager notreambition commune pour la transition énergétique avec le grand public.'

Frédéric Lesur, animateur de What's Watt, a déclaré : 'C'est un grand honneur de travailler sur What's Wattavec des personnes passionnantes au sein de Nexans et de la communauté scientifique au sens large. Jesuis ravi de constater que nous comptons déjà plus de 3 000 abonnés à la chaîne dans le monde,notamment aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France. J'aime la passion des jeunes pour la science etj'ai la chance d'être celui qui aide Nexans à faire partager l'importance de l'électrification pour apporter uneénergie plus sûre, durable, renouvelable, décarbonée et accessible à tous. J'espère que certains desjeunes qui regardent ces vidéos deviendront des ingénieurs qui partagent notre passion pour construire unavenir meilleur.'