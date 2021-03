Nexans : et Bureau Veritas concluent un partenariat pour la gestion des projets et des risques dans le secteur éolien offshore

Paris La Défense, le 30 mars 2021 - Bureau Veritas (BV), un leader mondial des tests, de l'inspection et de la certification, et Nexans, un acteur mondial de l'électrification, ont signé un accord de partenariat pour réduire les risques et promouvoir les meilleures pratiques pour les livraisons, clés en main, de câbles électriques haute tension utilisés pour le raccordement des parcs éoliens offshore aux réseaux terrestres.

Aujourd'hui, la transition énergétique et la part de l'éolien dans le mix énergétique représentent une préoccupation majeure de la société. Le secteur de l'éolien offshore se développe rapidement et une croissance substantielle est attendue pour les décennies à venir. Cependant, les études des assureurs montrent que les câbles électriques haute tension, constituent l'un des ensembles les plus critiques des fermes éoliennes offshore. La fiabilité de ces câbles et de leur installation sont devenue des éléments vitaux pour garantir le développement des générations actuelles et futures de fermes éoliennes de plus en plus éloignées du rivage. Bureau Veritas et Nexans s'associent pour relever ce défi et instaurer la confiance de toutes les parties prenantes.

Nexans fournit des solutions clef en main, combinant la fourniture de câble et leur installation pour transférer l'énergie générée par les fermes éoliennes offshore. Nexans est à la pointe des meilleures pratiques du secteur et dispose de références solides en matière de projets délivrés à l'industrie éolienne offshore, notamment avec la livraison de câbles pour le premier parc éolien flottant commercial. À mesure que les projets s'orientent vers des eaux plus profondes et plus éloignées des côtes, le risque de panne pourrait augmenter en raison d'un environnement marin plus difficile. Ce partenariat s'appuiera sur l'expertise maritime de Bureau Veritas et sa vaste expérience dans la gestion des risques pour aider le secteur de l'éolien offshore à minimiser le risque opérationnel.

Grâce à une gestion rigoureuse des risques et au respect des meilleures pratiques du secteur, Bureau Veritas apportera la validation des pratiques de Nexans en matière de gestion de l'ingénierie, de l'approvisionnement, de la construction et de l'installation des câbles pour ses projets. La gestion efficace des risques offre une assurance et une fiabilité opérationnelles avec moins de temps d'arrêt et des coûts de réparation et de remplacement réduits. Grâce à ce partenariat, tant les clients de Nexans que l'industrie éolienne offshore bénéficieront d'une meilleure maîtrise des risques liés aux câbles.

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, a déclaré lors du dernier « Capital Markets Day » de Nexans : « Je suis heureux d'annoncer que nous avons conclu un partenariat de long terme avec Bureau Veritas. Ensemble, nous certifierons les bonnes pratiques de Nexans en matière de gestion des projets et des risques liés à l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation, nous développerons de nouvelles normes pour l'industrie des parcs éoliens offshore et réduirons le profil de risque de ces projets. »

Matthieu de Tugny, Vice-Président Exécutif Marine & Offshore chez Bureau Veritas, a déclaré : « Chez Bureau Veritas, nous contribuons à bâtir un monde de confiance. En créant des normes prenant en compte la gestion du risque et en assurant que ces normes sont bien mises en place, nous pouvons aider Nexans à renforcer cette confiance. Notre expertise dans le secteur maritime, alliée à notre expérience de la gestion des risques et des liaisons fond-surfaces, et combinée à des outils logiciels de pointe, feront de cette collaboration un succès. »

