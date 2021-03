Nexans : gagne près de 5%, un analyste en soutien

L'action Nexans gagne près de 5% à Paris, portée par une analyse d'Oddo qui maintient sa note de 'surperformance' sur le titre et relève son objectif de cours, de 73 à 85 euros.



Le bureau d'analyses s'appuie sur la nouvelle feuille de route 2021/2024 de l'industriel, jugeant ce plan 'structurant et créateur de valeurs financières et ESG'.



'Nous avons relevé de 8% notre estimation d'EBITDA 2022 à 500 ME et tablons sur 650 ME en 2024', indique le broker qui relève ses estimations de BPA 2022 de 17%.



'Le timing de réalisation des arbitrages et du M&A sera également déterminant dans le potentiel de création de valeur', ajoute l'analyste.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.