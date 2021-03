Nexans : pionnier dans l'éolien offshore aux États-Unis, signe un contrat de fournisseur préférentiel sur les projets Empire Wind

Nexans partenaire de long terme des projets d'énergies renouvelables.

Nexans engagé sur le marché de l'éolien offshore aux États-Unis grâce à sa capacité accrue de fabrication de câbles haute tension et à des solutions complètes, comprenant notamment le nouveau navire câblier de pointe, CLV Nexans Aurora.

Paris, le 30 mars 2021 - Nexans a signé avec Empire Offshore Wind LLC un contrat de fournisseur préférentiel (PSA, Preferred Supplier Agreement) en vue de l'électrification de l'État de New York, pour le raccordement des projets éoliens offshore Empire Wind au réseau terrestre. Les projets clés en main portent sur la conception et la fabrication complètes, ainsi que la pose et la protection, de plus de 300 km de câbles d'exportation qui fourniront de l'énergie renouvelable à plus d'un million de foyers.

Développé par Equinor et BP dans le cadre d'un partenariat stratégique à 50/50 aux États-Unis, Empire Wind doit couvrir une superficie de 32 375 hectares, dans les eaux fédérales, à une distance moyenne de 33 km au sud de Long Island, à l'est de la péninsule de Rockaways.

Deux systèmes de câbles relieront la sous-station offshore d'Empire Wind 1 au continent et à la sous-station de Brooklyn dans l'État de New York. Pour sa part, Empire Wind 2 sera raccordé à Long Island par trois câbles parallèles. Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans, commente : « Nous nous réjouissons d'être un fournisseur de confiance de long terme pour les projets Empire Wind, et ainsi participer à ce que l'État de New York puisse atteindre 70 % de ses besoins en électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Ce partenariat démontre la valeur de notre modèle exclusif clé-en-main et valide nos investissements dans l'éolien offshore aux États-Unis ainsi que notre nouveau navire câblier de pointe Aurora. Nexans est engagé dans l'électrification du futur, en accompagnant tous ses partenaires sur la voie d'une énergie plus verte. »

Nexans mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En tant que spécialiste de l'électrification, le Groupe permet au secteur de l'éolien offshore d'électrifier le futur en domptant la puissance du vent.