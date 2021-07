Nexans : renforce sa capacité de production mondiale pour l'éolien

Nexans a inauguré un nouveau site de production de câbles pré-connectés dans la ville de Tianjin en Chine.

Le Groupe compte des usines pour ce type de production destinée à l'industrie éolienne, en Chine, au Danemark et en Pologne.

Le Groupe est désormais en mesure de produire plus d'un million de câbles pré-connectés par an au niveau mondial.

Paris, le 2 juillet 2021 - Nexans renforce sa présence industrielle mondiale dans l'éolien et augmente ses capacités de production afin de répondre à la demande croissante d'énergie et d'électricité propres pour la planète. Neuf mois après l'ouverture d'un site de même type en Pologne, le Groupe étend sa présence en Chine en dévoilant une nouvelle usine de fabrication de câbles pré-connectés dans la ville de Tianjin.

L'inauguration du site a été marquée par une cérémonie officielle qui s'est déroulée le 30 juin. Cette usine va permettre à Nexans d'accroître sa capacité de production en Chine et contribuer à renforcer la chaîne d'approvisionnement énergétique du pays alors que le marché y connaît une croissance sans précédent.

Le site, qui offre 3000 m² d'espace de production et de stockage, est appelé à fabriquer une gamme étendue de produits et solutions de câbles destinés à l'industrie éolienne. Chaque produit passera par six étapes de contrôle, de la matière première au produit fini, de façon à respecter les standards les plus élevés. Parmi les solutions produites figureront notamment des câbles de capteurs M12, des connecteurs de vanne ou encore des solutions adaptées aux besoins spécifiques des équipementiers OEM.

Julien Hueber, Executive Vice-Président Projets Industrie & Solutions de Nexans, commente : « Nous vivons un moment passionnant pour l'éolien en Chine. Le marché dans ce pays est actuellement équivalent au reste du monde cumulé et il affiche une croissance continue, tandis que la Chine s'engage à réduire ses émissions de CO₂. En outre, la baisse du coût de l'énergie éolienne, ses gains d'efficacité et des mesures politiques en sa faveur devraient encore stimuler cette croissance. L'une des grandes priorités de Nexans est d'électrifier le futur en connectant les sources d'énergie renouvelable à travers le monde, afin d'assurer des approvisionnements en électricité sûrs, fiables et efficaces. Notre nouveau site de production nous place en position favorable pour aider les équipementiers OEM locaux à impulser la révolution éolienne en Chine en construisant un nombre grandissant d'éoliennes dans le pays. »

Les trois sites chinois, danois et polonais s'inscrivent dans l'offre vaste de Nexans sur le marché des solutions personnalisées de câblage et de connexion, s'adressant à un grand nombre de clients industriels. Le Groupe dispose désormais d'une capacité totale de production d'un million de câbles pré-connectés par an. Il compte également plus de 15 000 m² de sites de production et de stockage dans le monde, ainsi qu'une équipe spécialisée dans l'énergie éolienne forte de plus de 150 personnes.