Nexans : signe un contrat pour le Grand Paris Express

Nexans annonce la signature d'un premier contrat pour la livraison de câbles de traction pour le Grand Paris Express, auprès de l'installateur Vinci-Energies Traction.



Nexans est le premier fabricant de câbles à recevoir une commande pour ce projet d'infrastructure.



Pendant au moins trois ans, le Groupe va concevoir, fabriquer et fournir plus de 240 km de câbles de traction qui seront posés le long des rails afin de sécuriser et de fiabiliser l'alimentation électrique pour la ligne 15 Sud du métro.



Nexans pourrait fournir également des services logistiques dans le cadre de l'offre ' PRIME ' (stockage, découpe, livraison, gestion des tourets) de son Centre logistique de Nanterre.



