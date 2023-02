Nexans : négociation exclusive avec Syntagma Capital pour la cession de son activité Telecom Systems

Nexans, groupe français leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services, a engagé des négociations exclusives avec Syntagma Capital, un fonds de capital-investissement basé en Belgique, en vue de la cession de son activité Telecom Systems. Cette étape marquerait le désengagement de Nexans du segment des télécommunications et données, conformément à sa stratégie visant à simplifier ses activités et à amplifier son impact sur les marchés de l’électrification.



Cette activité, qui opère principalement dans la conception, la production et la commercialisation de solutions innovantes pour les télécoms, les réseaux LAN ainsi que les centres de données constitue la principale partie résiduelle de la division Télécommunications & Données depuis la cession de Berk-Tek en 2020. Elle emploie environ 680 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros.



Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans, a déclaré : " Nous sommes heureux que nos collègues de Telecom Systems rejoignent un nouveau foyer stratégique chez Syntagma Capital pour investir et développer davantage l'activité. Cette puissante association apportera des opportunités significatives aux employés ainsi qu'aux clients. Je tiens à remercier les équipes pour l'excellent travail qu'elles ont accompli dans le passé, et je suis confiant dans leur développement futur. "



La transaction projetée reste soumise aux conditions habituelles pour ce type d'opérations, notamment l'information et la consultation des comités d'entreprise et d'autres autorisations réglementaires. Elle devrait être finalisée d'ici la fin du premier semestre 2023.