Nexans : nette progression des résultats en 2021

Nexans a réalisé en 2021 un résultat net plus que doublé à 164 millions d'euros, soutenu par l'augmentation du prix du cuivre. La marge opérationnelle est ressortie à 299 millions, en progression de 55%. L'Ebitda a atteint 463 millions, en hausse de 33,4%, faisant ressortir une marge sur Ebitda de 7,6%, contre 6,1% en 2020. Cette croissance de la marge d'Ebitda dans toutes les activités a été tirée par la forte reprise de la demande et le levier opérationnel. Le chiffre d'affaires "standard" a atteint 6,054 milliards, en croissance organique de 8,3% après -8,6% en 2020.



A métaux courants, le chiffre d'affaires se monte à 7,374 milliards après 5,979 milliards un an plus tôt.



Fort de ces résultats, Nexans relève son dividende à 1,2 euro par action, contre 0,7 euro en 2020.



Pour 2022, le groupe prévoit un Ebitda compris entre 500 et 540 millions d'euros et génération de trésorerie (free cash-flow) normative entre 150 et 200 millions d'euros. En 2021, le free cash-flow était ressorti à 179 millions, supérieur aux prévisions, grâce au programme de transformation Shift, à une gestion stricte du besoin en fonds de roulement et à la priorité donnée à la génération de trésorerie.



Christopher Guérin, directeur général, a déclaré : " Nos résultats de l'année 2021 démontrent que nous sommes parfaitement en ligne avec les étapes qui structurent notre vision industrielle à 10 ans " New Nexans ", présentée à l'été 2018, et dont nous venons de clore le premier chapitre. Place à présent à la seconde étape, pour transformer le Groupe en un " Pure Player " de l'Electrification présent sur l'ensemble de la chaine de valeur".