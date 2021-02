Nexans : noue un partenariat avec Schneider Electric sur un programme de transformation numérique destiné à faire entrer l'industrie 4.0 dans ses usines et à amplifier sa démarche de développement durable

Nexans franchit une nouvelle étape de sa révolution industrielle 4.0 en intégrant des solutions numériques dans ses processus industriels.

Schneider Electric s'appuie sur son expérience de la transformation numérique et sa plateforme EcoStruxure pour aider Nexans à accélérer son parcours dans la même direction.

Un programme pilote a démarré en 2020 et fournira ses résultats au 4ème trimestre 2021.

Paris, le 17 février 2021 - Nexans a noué un partenariat avec Schneider Electric sur un programme conjoint destiné à lui faire franchir un nouveau palier dans son parcours de transformation numérique. L'objectif est d'accélérer la transformation de Nexans en une entreprise pilotée par des données claires, riches et exploitables, servant de fondations à des gains de performances, de sécurité et de flexibilité. La numérisation des usines du Groupe va encore améliorer l'efficacité de ses lignes de production, lui ouvrir la voie à la maintenance prédictive et réduire ses émissions de carbone. Elle aidera également Nexans à tenir son engagement à atteindre la neutralité carbone en 2030. Les clients des câbles et services Nexans bénéficieront eux aussi de ce programme grâce à une meilleure disponibilité des produits.

Nexans a décidé de collaborer avec Schneider Electric après avoir été témoin du déploiement réussi du programme de transformation numérique de ce dernier dans plus de 115 sites à travers le monde. L'application de la philosophie « Think big. Act small. Scale fast » (penser grand, agir petit, évoluer rapidement) a produit des résultats impressionnants. Il s'agit notamment d'une réduction allant jusqu'à 80 % des temps de maintenance par la mise en oeuvre de solutions de maintenance prédictive, ainsi qu'une réduction de 15 % des coûts énergétiques.

« Nexans a déjà adopté le numérique dans de nombreux aspects de son activité, en faisant appel à l'impression 3D, aux Big Data et à la réalité virtuelle. Aujourd'hui, l'heure est venue de faire franchir un nouveau palier à notre parcours de transformation numérique de façon à en recueillir les bénéfices sur tous nos sites industriels à travers le monde », commente Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans. « Ce partenariat avec Schneider Electric va nous permettre de progresser rapidement dans le champ d'opportunité qu'offre l'Industrie 4.0 et de nous appuyer sur la présence mondiale et les technologies de notre partenaire afin de déployer des solutions sur tous nos sites et d'accélérer vers la neutralité carbone. »

« Schneider Electric accompagne la transition vers un monde plus électrique et numérique pour répondre aux défis posés par la crise climatique, déclare Christel Heydemann, Présidente de Schneider Electric France. Nous sommes fiers de devenir le partenaire numérique de Nexans pour son efficacité opérationnelle et son développement durable. Avec notre plateforme EcoStruxure, nous permettrons à Nexans de prendre des décisions fondées sur les données pour accroître sa performance et atteindre son objectif de neutralité carbone. »

L'innovation industrielle est aujourd'hui stimulée par la puissance des logiciels et de l'analyse de donnéespour augmenter à la fois la productivité et la durabilité. La plateforme EcoStruxure de Schneider Electric faitaccéder les entreprises industrielles à des informations clés pour comprendre leurs données d'exploitationet leurs processus. Grâce à son positionnement unique, EcoStruxure permet une supervision en temps réelde données issues de multiples applications et leur partage entre les différentes fonctions de l'entreprise. Laplateforme permet ainsi d'augmenter rapidement les performances opérationnelles, de renforcer le contrôlede la qualité, de réduire les consommations d'énergie et de matières premières, d'améliorer la maintenanceet d'accroître la rentabilité de l'entreprise.

La collaboration de Nexans avec Schneider a débuté en octobre 2020 par un diagnostic local dans deuxusines pilotes en Europe. Celui-ci s'est focalisé sur la consommation d'énergie et la maintenanceconditionnelle prédictive. L'objectif était d'identifier les axes d'amélioration susceptibles de produire un retoursur investissement en moins de trois ans. Plus généralement, le programme pilote a également procédé àun audit des technologies informatiques et opérationnelles de Nexans en vue de déterminer les meilleurssystèmes à déployer à l'avenir.

La conclusion du diagnostic des deux usines pilotes servira à l'élaboration d'un plan à long terme visantà étendre la transformation numérique à un certain nombre de sites majeurs de Nexans dans le monde.