Nexans : nouvelle opération d'actionnariat salarié

25/08/2020 | 08:02

Nexans annonce qu'il procédera avant la fin de l'année à une nouvelle opération d'actionnariat salarié, qui se traduira par une augmentation de capital d'un nombre maximum de 500.000 actions nouvelles, dont le règlement-livraison est prévu pour le 13 novembre.



Ce plan d'actionnariat, intitulée 'NEXANS Act 2020', couvrira 25 pays et consistera en une unique offre dite à effet de levier et à capital garanti qui pourra être adaptée selon les pays. Il vise à associer toujours plus étroitement ses collaborateurs au développement du groupe.



La période de réservation se déroulera du 4 au 17 septembre (inclus) et la fixation des modalités définitives de l'opération (dont le prix de souscription) aura lieu le 16 octobre, une période de révocation étant prévue du 16 au 19 octobre (inclus).



