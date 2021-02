Nexans : perspective de crédit relevée chez S&P

Nexans annonce que S&P Global Ratings a relevé de 'négative' à 'positive' la perspective associée à sa note long terme 'BB', citant 'un profil crédit robuste en 2020 avec une réserve importante, et des ratios nettement meilleurs' qu'anticipés lors de sa précédente revue.



'C'est une véritable reconnaissance de la transformation du groupe et du travail effectué depuis 2019, et la preuve que Nexans est sur la bonne voie', commente Jean-Christophe Juillard, le directeur financier du fournisseur de câbles.



