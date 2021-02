Nexans : propositions d'administrateurs à l'AG 2021

Le Conseil d'Administration de Nexans a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires 2021 de renouveler, pour une durée de quatre ans, les mandats d'administrateurs d'Andrónico Luksic Craig et de Francisco Pérez Mackenna, administrateurs proposés par l'actionnaire principal Invexans Limited, et de Marc Grynberg, administrateur indépendant.



Les deux candidats au mandat d'administrateur représentant les salariés actionnaires sont Selim Yetkin, Responsable des ventes Industrie et Solutions (ISP) au Royaume Uni, et Selma Alami, Directrice Générale Adjointe de la business Unit North West Africa.



Sur recommandation du Comité des Nominations et du Gouvernement d'entreprise, le Conseil d'Administration de Nexans a décidé de soutenir la nomination de Selma Alami.



