Nexans raccorde le projet offshore éolien d’Ørsted-Eversource, pour alimenter en électricité le Connecticut et Rhode Island

Nexans assurera la fourniture de câbles sous-marins pour le parc éolien Revolution Wind. Il s’agit du deuxième projet livré aux Etats-Unis dans le cadre de l’accord-cadre conclu avec Ørsted-Eversource. Cette attribution fait suite au contrat d’installation de câbles annoncé en mars 2022.

Ørsted-Eversource est développeur du parc éolien Revolution Wind qui produira suffisamment d’énergie renouvelable pour alimenter en électricité plus de 350 000 foyers du Connecticut et du Rhode Island.

Les travaux débuteront en 2023 et le projet devrait être pleinement opérationnel en 2025.

La signature de ce contrat intervient au moment où le Groupe vient d’organiser une journée de débats essentiels sur le thème du développement durable, à l’occasion de la Climate Week à New York. Ce contrat illustre son engagement de développer l’électrification au service des populations locales.

Paris, le 22 septembre 2022 – Nexans , groupe mondial et acteur clé de la transition du monde vers un futur énergétique plus connecté et durable, annonce la finalisation de son second contrat conclu aux États-Unis avec Ørsted et Eversource pour la fourniture du système de câbles d’exportation destiné au parc éolien Revolution Wind. Situé à plus de 24 km au sud de la côte du Rhode Island et de 51 km à l’est de celle du Connecticut, le projet a pour but de raccorder le parc éolien au réseau électrique terrestre.

D’une capacité de 704 MW, Revolution Wind aidera les deux États à tenir leurs engagements de développer l’éolien offshore afin de répondre à leurs besoins énergétiques, alimentant plus de 350 000 foyers en électricité. En éliminant de potentielles futures émissions, ce projet historique évitera près d’un million de tonnes de pollution carbone, soit l’équivalent du retrait de la circulation de plus de 200 000 voitures par an.

Revolution Wind sera le troisième projet réalisé à partir de l’usine de Charleston en Caroline du Sud, site Nexans en constant développement, confirmant le rang de leader du Groupe sur le marché américain.

L’accord-cadre a été signé en décembre 2019 avec pour objectif d’accélérer la transition énergétique en Amérique du Nord en apportant aux États-Unis la technologie de pointe de Nexans en matière de câbles sous-marins.

Ragnhild Katteland, EVP Systèmes Sous-marins et Terrestres de Nexans, commente : « Notre implantation aux États-Unis et la réaffirmation de notre engagement en faveur de l’éolien offshore sur ce marché est au cœur de nos opérations. Nous avons réalisé plusieurs investissements afin de fournir des câbles de transmission sous-marins fabriqués et posés en Amérique du Nord. Le partenariat avec Ørsted et Eversource est la première étape du renforcement de nos supply chains avec de solides partenaires locaux. Nous nous engageons à toujours repousser les limites du possible car l’innovation est cruciale pour répondre aux besoins d’un territoire aussi vaste que les États-Unis. Fidèle à sa mission d’électrifier le futur, Nexans est fier de participer au travail essentiel accompli dans les énergies durables et d’accélérer sa transition vers la neutralité carbone. »





