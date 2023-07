PARIS (awp/afp) - Le groupe français de câbles électriques Nexans a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de 1,43 milliard d'euros (1,38 milliard d'euros) pour construire le tronçon Chypre-Grèce de l'interconnecteur électrique EuroAsia, "le plus grand projet d'interconnexion de l'histoire" qui reliera Israël, Chypre et l'Union européenne.

Le très coûteux EuroAsia interconnector reliera les réseaux électriques de Chypre à ceux d'Israël et de Grèce à travers un système de transmission sous-marin haute tension en courant continu (HVDC-VSC) et permettra de fournir jusqu'à 2000 MW d'énergie, alimentant l'équivalent de "plus de 3 millions de foyers en électricité" selon Nexans.

Il mettra "fin à l'isolement énergétique de Chypre et d'Israël",en plus d'assurer "la sécurité de l'approvisionnement" et de réduire "grandement les émissions de CO2", s'est félicité le directeur général d'EuroAsia Interconnector, Nasos Ktorides, cité dans le communiqué.

Chypre constitue en effet le seul pays européen sans raccordement au gaz ni connexion électrique avec le réseau du continent européen.

"Il s'agit d'une étape cruciale sur la voie d'une économie décarbonée", a affirmé de son côté le directeur général de Nexans Christopher Guérin, estimant que la stratégie mondiale de son groupe en matière d'électrification prenait "ici une nouvelle dimension".

Le projet, dont le premier tronçon sera achevé en 2028 et le second en 2029, se caractérise par son ampleur: il s'agirait selon Nexans de "l'interconnexion la plus longue et la plus profonde jamais installée", avec des câbles de 900 km chacun - fabriqués dans les usines Nexans en Norvège et au Japon -, qui traverseront la mer Méditerranée "par plus de 3.000 mètres de fond".

La Commission européenne avait aussi affirmé que le câble, qui parcourra au total 1.208 kilomètres sous l'eau, "établira un nouveau record au niveau mondial".

Lors de l'inauguration du projet en octobre 2022, les autorités chypriotes ont chiffré son coût total à 1,57 milliard d'euros, soit presque autant que le montant du contrat désormais attribué à Nexans pour le seul tronçon Chypre-Grèce.

Nexans, qui emploie 28'000 salariés dans 42 pays, s'est récemment recentré sur l'électrification, au détriment des câbles de données numériques. Un pari réussi pour son exercice "record" de 2022, où le deuxième câblier mondial a réalisé un bénéfice net en hausse de 51% à 248 millions d'euros, porté par les activités d'électrification.

