Nexans rachète Reka Cables pour 53 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de câbles Nexans a annoncé jeudi avoir signé un accord portant sur l'acquisition de Reka Cables pour 53 millions d'euros auprès du groupe finlandais Reka Industrial.

Ce prix inclut une dette financière nette de 6,5 millions d'euros à fin septembre 2022, a indiqué Nexans dans un communiqué.

"La finalisation de l'opération est soumise aux autorisations réglementaires et devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2023", a précisé Nexans.

Fondée en 1961, la société Reka Cables est "spécialisée dans la fabrication de câbles basse et moyenne tension dédiés aux activités Distribution et Usages" et son chiffre d'affaires pour 2022 est estimé à plus de 160 millions d'euros, a ajouté Nexans.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2022 03:01 ET (08:01 GMT)