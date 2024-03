Nexans réalise avec succès un emprunt obligataire de 350 millions d‘euros

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Paris, le 11 mars 2024 – Nexans annonce aujourd’hui le succès d’une émission obligataire pour un montant nominal total de 350 millions d'euros sur une échéance de six ans et un taux d'intérêt annuel de 4,25%.

Cette transaction a été accueillie favorablement par une base diversifiée d’investisseurs institutionnels crédit, en France et à l’international, et a été sursouscrite quatre fois. La forte demande a permis à Nexans d’obtenir un taux de coupon bas au regard des conditions de marché pour une maturité de six ans.

Nexans a profité d’un environnement de marché favorable et bien orienté pour refinancer par anticipation son emprunt obligataire d’un montant de 200 millions d’euros à un taux d’intérêt de 2,75%, venant à échéance le 5 avril 2024. Le reste des fonds sera alloué aux besoins généraux de la société.

Jean Christophe Juillard, Directeur Général Adjoint et Directeur Financier de Nexans commente : « Le succès de cette nouvelle émission obligataire confirme la confiance du marché dans la stratégie de Nexans et sa solide performance. Nexans construit une relation forte et durable avec ses investisseurs ».

Les obligations sont notées BB+ par Standard & Poor’s et ont été admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris depuis leur émission.



À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production & Transmission d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d'action climatique. Nexans s'est également engagé, dans le cadre de l'initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d'ici à 2050.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

