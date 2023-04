Nexans réalise sa première émission d’obligations liées au développement durable

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Paris, le 5 avril 2023 – Nexans annonce aujourd’hui le succès de sa première émission d’obligations liées au développement durable, pour un montant nominal total de 400 millions d’euros, sur une échéance de cinq ans et à un taux d’intérêt annuel de 5,50 %.

Compte tenu de l’accueil très favorable du marché, le montant de l’émission a été revu à la hausse, à 400 millions d’euros contre 325 millions d’euros initialement.

Cette opération atteste de la solidité du bilan de Nexans, confirmée par la décision de S&P, en février dernier, de rehausser de « stable » à « positive » la perspective associée à la note long terme « BB+ » du Groupe.

Ce premier emprunt obligataire lié au développement durable s’inscrit dans le cadre du Sustainable Financing Framework de Nexans, lequel constitue un pilier central de sa stratégie de refinancement et une étape concrète dans l’ancrage du développement durable parmi les valeurs fondamentales du Groupe.

Les obligations émises sont liées aux objectifs climatiques que Nexans s’est fixé pour le 31 décembre 2026, à savoir : (i) réduire de -29,4 % ses émissions absolues de GES Scope 1 et 2, conformément aux objectifs de l’initiative SBT (Science Based Targets), et (ii) réduire de -21,8 % ses émissions de GES Scope 3 « Cradle-to-Shelf » liées à la teneur en CO 2 des produits.

Jean-Christophe Juillard, Directeur Général Adjoint et Directeur Financier de Nexans commente : « L’opération a rencontré un franc succès, ce qui confirme la confiance des investisseurs en notre modèle d’affaires, notre stratégie et l’amélioration de nos paramètres de crédit. Ce succès reflète également notre détermination à atteindre nos objectifs climatiques tout en contribuant à l’électrification durable du monde grâce à notre modèle opérationnel E3. »

Le prospectus de l’opération (en anglais) est disponible sur le site Web de Nexans : https://www.nexans.com/fr/finance/share_price/debt.html.

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2022, Nexans a généré 6,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers cinq grands domaines d’activité : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s’engage à contribuer à la neutralité carbone d’ici 2030.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :



Communication







Emmanuel Guinot

emmanuel.guinot@nexans.com







Maëllys Leostic

Tél. : +33 (0)7 87 04 96 58

maellys.leostic@nexans.com



Relations Investisseurs







Elodie Robbe-Mouillot

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com

Pièce jointe