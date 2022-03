Nexans reçoit l’approbation des autorités de la concurrence colombiennes dans le cadre de l’acquisition de Centlesa

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_



Paris, France / Monterrey, Mexique, le 21 mars 2022 – Nexans SA (Euronext Paris : NEX) annonce aujourd'hui avoir reçu l'autorisation de la Superintendencia de Industria y Comercio ("SIC") de Colombie, qui permettra à Nexans SA de procéder à l'acquisition proposée de Centelsa auprès de Xignux SA.

"Nous sommes très heureux que la SIC ait approuvé cette transaction car elle démontre la capacité du Groupe à devenir un « Pure Player » de l’électrification. Cette étape importante dans le processus d’intégration de Centelsa au sein du Groupe Nexans bénéficiera à l’ensemble des parties prenantes." a déclaré Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans.

À propos de Centelsa

Centelsa est un fabriquant de câbles pour l'énergie et les communications. Membre de l'industrie depuis 1955, la société a conservé au cours de cette période sa position de fabricant de câbles reconnu en Colombie. Elle dispose d'un réseau de bureaux stratégiquement situés pour couvrir les marchés nationaux et internationaux, offrant ainsi des niveaux de service exceptionnels.

À propos de Xignux

Xignux est une entreprise mexicaine spécialisée dans les secteurs de l'énergie et de l'alimentation, qui exporte ses produits dans plus de 40 pays. Xignux a été fondée il y a 65 ans et emploie plus de 28 000 personnes dans cinq pays. Xignux gère des entreprises qui dynamisent la vie et la société pour contribuer à un monde meilleur. www.xignux.com

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2021, Nexans a généré 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires, Haute Tension & Grands Projets, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s'engage à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :

Communication







Elyette Roux

elyette.roux@nexans.com







Minaa El Baz

Tél. : +33 (0)1 78 15 04 65

minaa.el_baz@nexans.com Relations investisseurs







Aurélia Baudey-Vignaud

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 94

aurelia.baudey-vignaud@nexans.com







Elodie Robbe-Mouillot

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com

Pièce jointe