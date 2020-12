NEXANS REJOINT L’INITIATIVE RE100

Paris, le 15 décembre 2020 – Nexans rejoint l’initiative RE100 du Climate Group et s’engage à atteindre 100% d’électricité renouvelable en 2030.

RE100 est une initiative mondiale réunissant les entreprises les plus influentes du monde qui conduisent la transition vers une électricité 100% renouvelable.

Dans la lignée des accords de Paris (COP21), établissant une limite du réchauffement de 1,5°C à l’horizon 2030, Nexans a dévoilé sa feuille de route vers la neutralité carbone. Ainsi, dans le cadre de ce plan, le Groupe vise une réduction annuelle moyenne de 4,2% de ses émissions de gaz à effet de serre (en particulier sur les scopes 1 et 21) et prévoit, entre autres, l’utilisation d'énergie renouvelable par la production locale ou l'achat d'énergie décarbonée pour tous les sites, ou encore que 100% des projets de R&D seront consacrés à la transition énergétique et à l’efficacité énergétique.

« Notre ambition est de contribuer à la transition énergétique en étant un acteur de l’électrification durable du monde », déclare Christopher Guérin, Directeur général de Nexans. « Plus qu’un axe stratégique, l’énergie renouvelable fait partie de notre raison d’être : « Electrify the future ». En rejoignant RE100, Nexans démontre son engagement à apporter un avenir durable à tous. »

« Je suis ravi d'accueillir Nexans au sein du RE100. En s'engageant à produire de l'électricité 100% renouvelable d'ici 2030, Nexans rejoint un nombre croissant d'entreprises désireuses de faire évoluer le marché. Cela envoie un message fort, à savoir que l'électricité renouvelable fait sens pour les entreprises, et nous encourageons les autres à suivre le mouvement », déclare Sam Kimmins, Responsable de RE100, Climate Group.

Le 8 décembre, Nexans a intégré la prestigieuse liste « Climate change A list » du CDP. Pour en savoir plus, cliquez ici .

À propos du RE100

RE100 est une initiative mondiale réunissant les entreprises les plus influentes du monde qui s'engagent à produire de l'énergie 100% renouvelable. Dirigé par le Climate Group, organisation internationale à but non lucratif, en partenariat avec le CDP, le groupe a un chiffre d'affaires total de plus de 6,6 milliards de dollars et opère dans un large éventail de secteurs. Ensemble, ils envoient un signal fort aux décideurs politiques et aux investisseurs pour accélérer la transition vers une économie propre.

1 Cet objectif s’applique pour les scopes 1 et 2 ainsi qu’une partie du scope 3 relatif aux voyages d’affaires, aux déchets produits, tout comme aux transports amont et aval, tels que définis par le GHG protocol : ghgprotocol.org

