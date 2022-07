Nexans relève significativement ses objectifs pour 2022 après un 1er semestre record

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de câbles Nexans a significativement augmenté mercredi ses objectifs financiers pour l'exercice 2022, alors que la plupart de ses indicateurs financiers ont atteint des niveaux records et dépassé les attentes des analystes au premier semestre.

Sur la période, le chiffre d'affaires de Nexans s'est établi à 4,34 milliards d'euros, contre 3,74 milliards d'euros lors des six premiers mois de 2021. A cours des métaux constants, les revenus du groupe se sont inscrits à 3,4 milliards d'euros, en croissance organique de 5,1% sur un an. Les activités d'électrification, auxquelles Nexans accorde sa priorité stratégique, ont enregistré une croissance de organique de 16,2% au premier semestre, a précisé le groupe dans un communiqué.

L'Ebitda du groupe s'est établi au niveau record de 308 millions d'euros au premier semestre, contre 222 millions d'euros pour la période correspondante de 2021, soit une marge de 9,1%, en amélioration de 2 points de pourcentage sur un an. "Les activités d'électrification ont contribué à 97% de la hausse d'Ebitda par rapport à la même période de l'année précédente, avec une répartition comparable entre effets structurels et conjoncturels, et l'acquisition de Centelsa", a expliqué Nexans.

Sur l'ensemble du premier semestre, le groupe a réalisé un bénéfice net record de 199 millions d'euros, contre 81 millions d'euros sur la même période de 2021.

Entre janvier et juin derniers, le flux de trésorerie libre avant fusions-acquisitions et opération de capital s'est par ailleurs inscrit à 104 millions d'euros, contre 132 millions d'euros au premier semestre de 2021, la forte progression de l'Ebitda ayant été éclipsée par la variation négative du fonds de roulement en partie due à la hausse du prix du cuivre.

Selon un consensus disponible sur le site de la société, les analystes anticipaient en moyenne des ventes à cours des métaux constants de 3,33 milliards d'euros, un Ebitda de 262 millions d'euros, ainsi qu'un flux de trésorerie avant fusions, acquisitions et opérations de capital de 149 millions d'euros, pour le premier semestre de Nexans.

Après ce début d'année meilleur que prévu, les dirigeants de l'industriel ont rehaussé leurs objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2022. Pour cette période, ils prévoient désormais un Ebitda compris entre 560 millions et 590 millions d'euros et un flux de trésorerie avant fusions, acquisitions et opérations de capital situé entre 200 millions et 250 millions d'euros. Ces nouvelles cibles sont supérieures de respectivement 10,6% et 28,6% aux précédents objectifs de la société, au point médian.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES DE NEXANS:

http://www.nexans.fr/eservice/France-fr_FR/navigate_147243/Communiques_de_presse.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2022 01:00 ET (05:00 GMT)