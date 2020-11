Nexans : relève son objectif de ROCE pour 2020, les revenus reculent de 9,8% au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de câbles Nexans a précisé ses jeudi objectifs pour 2020, relevant sa cible de rentabilité des capitaux employés (ROCE) alors que son activité a encore été pénalisée par les conséquences de la crise sanitaire au troisième trimestre

Pour 2020, Nexans vise désormais un ROCE de 8% à 10% contre 7% à 10% précédemment. Le fabricant de câbles a aussi resserré son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda), fixé entre 320 millions et 360 millions d'euros, contre une fourchette de 310 millions à 370 millions d'euros auparavant. Le groupe a également précisé son objectif de trésoerie, anticipant un flux de trésorerie de 50 millions à 100 millions d'euros avant fusions et acquisitions et dividendes. Nexans indiquait auparavant viser un flux de trésorerie positif.

Ces objectifs s'entendent sous réserve d'un certains nombre de conditions, notamment l'absence d'impact de la deuxième vague de la pandémie qui affecterait les opérations du groupe et l'absence de ralentissement de la demande du marché.

Nexans a livré ces perspectives alors que ses revenus se sont établis à 1,41 milliard d'euros à cours de métaux constants au troisième trimestre, soit une baisse organique de 9,8% par rapport à la même période de 2019. Par rapport au deuxième trimestre 2020, Nexans a toutefois enregistré une croissance organique séquentielle de 5,6%, a précisé le groupe.

"Au troisième trimestre, nos activités ont bien résisté, grâce à une mise en œuvre efficace de notre stratégie et ce, malgré l'impact croissant de la pandémie", a déclaré le directeur général du groupe Christopher Guérin, cité dans un communiqué.

Selon un consensus compilé par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne des revenus de 1,42 milliard d'euros à prix des métaux constants.

Nexans a précisé disposer au 30 septembre de 1,6 milliards d'euros de liquidités. Le groupe possède des "liquidités suffisantes pour ses activités et ses engagements financiers prévus, sans remboursement de dette avant 2021", a assuré la société.

Nexans tiendra le 17 février une journée consacrée aux investisseurs pour préciser les nouvelles étapes de sa stratégie.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 41 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH

COMMUNIQUES DE NEXANS:

http://www.nexans.fr/eservice/France-fr_FR/navigate_147243/Communiques_de_presse.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2020 01:11 ET (06:11 GMT)