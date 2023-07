Nexans : relèvement des objectifs annuels

Nexans fait part d'un relèvement de ses objectifs 2023, avec une fourchette-cible d'EBITDA entre 610 et 650 millions d'euros (et non plus entre 570 et 630 millions) et une génération de trésorerie normalisée entre 220 et 300 millions (et non plus entre 150 et 250 millions).



Sur les six premiers mois de l'année, le fabricant de câbles a réalisé un résultat net part du groupe de 134 millions d'euros, contre 199 millions un an auparavant, mais avec un EBITDA record, en hausse de 14,9% à 354 millions, soit une marge améliorée à 10,7%.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 3,32 milliards d'euros à cours des métaux standard, en baisse organique de 0,6% par rapport au premier semestre 2022, mais en hausse de 4,1% en excluant le segment 'autres activités'.



