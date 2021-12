Nexans : remporte un contrat en Ecosse

Nexans a remporté auprès d’Ocean Winds un contrat clés en main significatif portant sur la conception, la fabrication, la pose et la protection du système de câbles d’exportation sous-marin et terrestre de 220 kV destiné au projet de parc éolien offshore Moray West. La solution de câblage de Nexans raccordera le parc éolien au réseau national d’électricité, pour alimenter jusqu’à 650 000 foyers écossais et contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité carbone de l’Ecosse à l’horizon 2045.



La solution sur mesure de câblage d'exportation de Nexans reliera la sous-station du projet au réseau national de transport d'électricité à Blackhillock, près de la ville de Keith. Le projet est également une étape majeure de l'objectif britannique de produire suffisamment d'énergie éolienne offshore pour couvrir les besoins du pays. Il concourt à la fourniture par l'Ecosse de 10 GW éoliens afin d'atteindre l'objectif global du Royaume-Uni, qui est de 40GW d'ici 2030.



Le système de câble se compose d'un câblage Nexans pour courant alternatif haute tension (CAHT) à la pointe du marché, qui reliera les éoliennes à deux plates-formes de sous-station offshore (OSP). Ce câblage de 220 kV, comprenant 170 km de câbles terrestres et 100 km de câbles sous-marins, sera posé à partir de chaque OSP sur le trajet complet aboutissant à la sous-station terrestre spécifique du projet. Les câbles seront fabriqués par les usines Nexans de Halden et Rognan en Norvège, de Charleston aux Etats-Unis et de Charleroi en Belgique. Leur pose sera réalisée par le navire câblier de pointe Nexans Skagerrak. La partie terrestre du projet sera supervisée et livrée par le personnel expert du Groupe, basé à Edimbourg.