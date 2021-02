Nexans : remporte un important contrat-cadre avec RTE qui fait un « Choix Vert » pour les connexions au reseau souterrain

Nexans est confirmé par RTE comme l'un des principaux fournisseurs de câbles souterrains haute tension.

Nexans jouera un rôle clé dans les projets de RTE visant à renouveler et à moderniser le réseau de transport d'électricité français.

Nexans s'engage à concevoir des solutions dédiées et systématiques pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients en matière d'électrification durable.

Paris, le 2 février 2021 - Nexans a été sélectionné par RTE (Réseau de Transport d'Electricité), le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, pour un contrat-cadre de trois ans (avec option de deux années supplémentaires) pour la livraison de câbles, d'accessoires et de services d'installation pour les connexions au réseau souterrain à 90 kV, 220 kV et 400 kV. Ce nouveau contrat est une extension du partenariat de long terme entre Nexans et RTE, qui consacre une augmentation de volume pour Nexans qui est ainsi confirmé par RTE comme l'un des principaux fournisseurs de câbles haute tension, d'accessoires et de services.

RTE et Nexans partagent une ambition commune, celle d'être un acteur mondial de la transition énergétique grâce à de grands projets d'électrification, notamment des parcs éoliens, des interconnexions internationales et le renforcement du réseau. Nexans jouera un rôle capital dans les projets de RTE visant à renouveler et à moderniser le réseau de transport d'électricité français. Ces projets visent notamment à accueillir de nouvelles capacités de production d'énergie renouvelable en garantissant la fiabilité des infrastructures de réseau essentielles.

Un facteur clé de cette réussite a été la capacité de Nexans de faire un choix plus écologique lors de l'achat de matériaux et de services. Ainsi, Nexans est reconnu pour son leadership en matière d'éco-conception, pour son innovation en matière de produits et de services respectueux de l'environnement et pour sa capacité à travailler en sécurité tout au long du processus d'installation, et ce particulièrement pendant la pandémie actuelle. Comme il le fait pour tous ses clients, Nexans sera attentif à l'adéquation de sa feuille de route avec celle de RTE pour réduire l'empreinte carbone de ses activités.

Gilles Etheimer, Directeur Achat de RTE déclare : « La mission de RTE est d'adapter le réseau électrique à la transition énergétique en garantissant la sécurité d'alimentation électrique des Français et ce à un moindre coût économique, environnemental et visuel. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le rappeler au travers de « The Greener Choice », lettre ouverte adressée par RTE, ELIA, REN, TENNET, RED ELECTRICA, NG et TERNA à leurs fournisseurs en novembre 2020, nous attendons des attributaires de nos contrats une ambition forte quant aux enjeux environnementaux et sociétaux. Nexans reçoit une part importante des volumes et nous comptons sur eux en tant que partenaire à long terme pour continuer à faire la différence tant sur le plan de la qualité que sur le plan environnemental pour un monde plus durable. »

Les câbles haute tension seront fabriqués dans les usines Nexans de Bourg-en-Bresse en France et de Charleroi en Belgique, et les accessoires à Cortaillod en Suisse. En outre, Nexans formera les équipes de RTE à l'installation d'accessoires et assurera des services de réparation rapide ainsi que le maintien de stocks stratégiques de câbles pour les réparations d'urgence sur le réseau de transmission français.

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, souligne : « En tant que gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, RTE est au centre de la transition vers un monde plus durable et sans carbone. En renforçant notre partenariat à long terme avec RTE, nous renforçons l'ambition de Nexans d'être un leader de l'électrification et de la transition énergétique mondiale. Le partenariat va bien au-delà de cet accord-cadre puisque nous travaillons aussi sur des grands projets tels que la fourniture des câbles d'export 225 kV pour le parc éolien offshore de Saint-Brieuc en Manche. Ensemble, RTE et Nexans électrifient l'avenir ».