Nexans : remporte un nouveau contrat pour fournir une connectivité à haut débit à la région Amazonienne du brésil alors que le carnet de commandes mondial pour les câbles sous-marins atteint des niveaux records

Le projet Amazônia Conectada est une initiative stratégique développée par l'armée brésilienne, avec le soutien des ministères de la Défense, de la Santé, de l'Education et de la Communication du pays. Le plan global consiste à installer environ 6 000 km de câbles de fibre optique sub-fluviaux dans les rivières de la région de l'Amazonas afin de fournir une connexion internet efficace et fiable. Plus de 50 villes et 4,5 millions de personnes seront ainsi connectées, ce qui permettra d'améliorer la santé publique, l'éducation et de soutenir le développement durable.

Nexans est impliqué depuis le début du projet Amazônia Conectada en 2015. Il a fourni des câbles sous-marins sans répéteur (URC-1) d'une capacité de transmission de données de 100 GB/sec pour les quatre phases achevées à ce jour. Lorsqu'elle sera livrée en 2021, la dernière commande portera la longueur totale de câble fournie à 1 790 km, ce qui illustre parfaitement l'engagement de Nexans à mener la charge pour un avenir meilleur, plus connecté, accessible, sûr et durable.

Le projet se déroulant dans la zone de forêt tropicale humide, sensible sur le plan environnemental, les facteurs environnementaux sont d'une importance capitale. C'est pourquoi les câbles sont posés sur le lit des rivières au lieu d'être installés sur des pylônes aériens qui nécessiteraient l'abattage d'arbres. Les câbles Nexans sont conçus pour fournir la technologie de communication la plus récente sans nécessiter de maintenance. Les tests effectués par les autorités brésiliennes avant l'approbation ont confirmé que les câbles URC-1 n'émettraient pas une seule particule de polluant dans la rivière.

Le Général Decílio de Medeiros, Chef adjoint du Département de la science et de la technologie de l'armée

brésilienne, a déclaré : 'Ce projet phare apporte l'inclusion numérique qui profitera aux populations les

moins favorisées de la région amazonienne et à celles qui vivent loin des centres urbains. Il est très

exigeant sur le plan technique et nous nous félicitons du soutien de Nexans pour la fourniture de câbles à

fibres optiques avancés et très fiables. Nous avons été particulièrement impressionnés par le fait que

Nexans a assuré une livraison sans heurts tout au long de la pandémie de Covid-19, en surmontant les

restrictions de déplacement et sanitaires grâce à des procédures innovantes telles que les tests virtuels, la

formation en ligne et la transmission vidéo en direct'.