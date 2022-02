Nexans : résultats 2021 et perspectives 2022 au-dessus des attentes

Nexans figure parmi les plus fortes hausses du SBF 120 avec une progression de 4,93% à 80,85 euros par action, dans la foulée de sa publication annuelle. Le spécialiste des câbles a en effet délivré des résultats 2021 légèrement au-dessus des attentes et a fait état de perspectives 2022 solides. Le résultat net du groupe a ainsi doublé pour s'établir à 164 millions d'euros, soutenu par l'augmentation du prix du cuivre, alors que le consensus rapporté par Invest Securities était de 161 millions.



L'Ebitda a atteint 463 millions, en hausse de 33,4%, faisant ressortir une marge sur Ebitda de 7,6%, contre 6,1% en 2020. Le marché tablait sur un Ebitda de 455 millions d'euros, Nexans ayant fixé un objectif de 430 à 460 millions, et sur une marge de 7,5%. Cette croissance de la marge d'Ebitda dans toutes les activités a été tirée par la forte reprise de la demande et le levier opérationnel.



De son côté, le chiffre d'affaires "standard" a atteint 6,054 milliards, en croissance de 6% dont +8,3% en organique, après -8,6% en 2020. A métaux courants, le chiffre d'affaires se monte à 7,374 milliards, après 5,979 milliards un an plus tôt.



Par ailleurs, le free cash flow est ressorti à 179 millions d'euros (+14%), contre 147 millions attendus et une guidance de 100 à 150 millions. Ceci grâce au programme de transformation Shift, à une gestion stricte du besoin en fonds de roulement et à la priorité donnée à la génération de trésorerie.



Fort de ces résultats, Nexans a relevé son dividende à 1,2 euro par action, contre 0,7 euro en 2020.



Pour 2022, le groupe prévoit un Ebitda compris entre 500 et 540 millions d'euros, pour un consensus de 526 millions. La génération de trésorerie devrait être quant à elle de comprise entre 150 et 200 millions d'euros, contre 109 millions attendus.



Enfin, Nexans a également souligné la grande qualité du carnet de commandes ajusté de l'activité Haute Tension Sous-Marine qui s'établit à 2,2 milliards d'euros, fait remarquer Invest Securities.



Christopher Guérin, directeur général, a déclaré : " Nos résultats de l'année 2021 démontrent que nous sommes parfaitement en ligne avec les étapes qui structurent notre vision industrielle à 10 ans " New Nexans ", présentée à l'été 2018, et dont nous venons de clore le premier chapitre. Place à présent à la seconde étape, pour transformer le Groupe en un " Pure Player " de l'Electrification présent sur l'ensemble de la chaine de valeur".